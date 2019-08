Robin Lord Taylor en Guayaquil: 'Creo que nací para interpretar al Pingüino'

LEA TAMBIÉN

Un Robin Lord Taylor rubio, alegre y paladeando frases en español, lejos del oscuro, pelinegro y rasurado personaje del Pingüino que interpreta en la serie Gotham, acudió a la rueda de prensa de presentación de una parte de los invitados internacionales de la Comic Con Ecuador 2019, la mañana de este jueves 22 de agosto en Guayaquil.

La serie de Fox sigue ya por cinco temporadas los primeros pasos de personajes del universo de Batman. “Ha sido un reto físico y emocional, son cinco temporadas muy intensas, pero ha sido una experiencia increíble y creo que fue mi destino interpretar este personaje, siento que nací para hacer al Pingüino y me ha traído las más grandes alegrías y oportunidades, gracias al Pingüino estoy en Guayaquil”, dijo Taylor.



El actor y director estadounidense es uno de los 30 invitados internacionales de la convención cuya cuarta edición se desarrollará desde este viernes 23 al domingo 25 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil.



Taylor afirmó no temer ser encasillado por su papel de Oswald Cobblepot en su conversión previa al personaje del Pingüino, pues ha hecho parte de elencos de películas como ‘Another Earth’ (Otro Mundo, 2011) y actuará en la segunda temporada de la serie ‘You’, para Netflix. “No temo ser encasillado. He estudiado actuación toda mi vida, no me parezco tanto al Pingüino, ven que soy en realidad rubio. Y están llegando también muchos castings, quiere decir que hay trabajo”, explicó.

El actor estadounidense Robin Lord Taylor compartió con las cosplayers chilenas Camila Diamond Black y Rocío Cosplayer en un hotel de Guayaquil, previo a la Comic Con Ecuador, que inicia este viernes 23 de agosto del 2019. Foto: EL COMERCIO



En cuánto a Netflix y el éxito de plataformas digitales de distribución de contenido audiovisual en línea, el actor encuentra una similitud entre el consumo de historietas del formato del cómic con el de las series de televisión que animan el suspenso y en las que el espectador puede decidir el ritmo al que las consume.



Brian Azzarello, escritor estadounidense de cómics, estuvo también entre los invitados internacionales que acudieron a la rueda de prensa y habló de Batman como un personaje que se ajusta a sus intereses como guionista. El autor de la historieta ‘100 Balas’ (Vertigo Comics), ganadora de los premios Eisner y Harvey, considera a 'Batman como el mejor superhéroe de todos los tiempos porque está muy adelantado a su época y sus dilemas son atemporales”, dijo.

Entre los invitados que llegarán a la ciudad desde este viernes 23 de agosto también está el actor estadounidense Michael Rooker, reconocido por su papel en la película 'Guardianes de la Galaxia' y el exluchador profesional estadounidense, Mick Foley. La convención abrirá de 11:00 a 20:00 este viernes y sábado; y de 10:00 a 20:00, el domingo. El costo de las entradas es de USD 12.