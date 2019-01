Robert Redford recibirá el César de honor en los premios del cine francés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor, director y productor estadounidense Robert Redford recibirá el galardón de honor en la gala de la 44 edición de los premios César del cine francés el próximo 22 de febrero del 2019, informó hoy (18 de enero del 2019) la Academia del Cine de Francia.

Redford, de 82 años, "ha dejado su huella" en cada una de sus intervenciones cinematográficas, añadió la institución sobre el también fundador y presidente del Festival de Sundance.

​

Alcanzó la fama como actor gracias a películas como 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' (1969) o 'The Way We Were' (1973), que le convirtieron además en uno de los galanes más deseados, y posteriormente participó en otros recordados filmes como 'All the Presidents Men' (1976) y 'Out of Africa' (1985).

Además, saltó a la dirección con 'Ordinary People' (1980) -ganó el Oscar al mejor director- y cosechó más aplausos por su labor en las cintas 'Quiz Show' (1994), 'The Horse Whisperer' (1998) y 'Lions for Lambs' (2007).



"Redford es definitivamente un monumento. Muchos de sus filmes, delante o detrás de la cámara, son hoy clásicos. ¡Pocas carreras han tenido tal impacto en la historia del cine!", destacó la academia, que consideró un privilegio homenajear "al hombre que desde hace más de 50 años simboliza la leyenda del cine estadounidense".

El intérprete anunció el pasado agosto que se retiraba de la actuación y lo hace con 'The Old man and The Gun', de David Lowery, donde encarna a un ladrón de bancos que sigue con su carrera criminal a los 79 años.

Video: YouTube, cuenta: FoxSearchlight