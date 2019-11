¿Robert Pattinson enfrenta problemas para la filmación ‘The Batman’?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor británico Robert Pattinson está enfrentando dificultades para ganar masa muscular. Su volumen corporal debe incrementarse para interpretar a Bruce Wayne en ‘The Batman’ y hasta que eso pase la película retrasará sus rodaje, según reportes de medios internacionales.

Según el portal especializado Cine Premiere, la escritora de cómics Grace Randolph dijo que Pattinson no logra subir de peso aún. “Creo que es prácticamente imposible para él tener musculatura porque es de complexión naturalmente delgada. Simplemente tienen que aceptar que es un Batman delgado y lidiar con ello. No es un gran retraso. No es la gran cosa, de verdad, serán como un par de semanas”, manifestó Randolph.



Mientras el actor no alcance las medidas del hombre murciélago, tampoco será posible empezar con la confección del traje de su personaje y por ello la producción del filme se encuentra en pausa, asegura el portal.



Cine Premiere recoge que el director de la película Matt Reeves acogerá una versión más joven de Bruce Wayne. Un ‘Caballero de la noche’ representado como un gran detective y por ello es posible que el personaje se apoye más en su mente que en su físico para resolver problemas.



Pattinson, en declaraciones anteriores expresó que no disfrutaba de hacer ejercicio, pero consideraba importante las actividades físicas importantes ahora que ya no es tan joven. “No lo hice cuando era más joven, pero conforme me hago más viejo, me estoy volviendo consciente de mi edad”, dijo el actor. Y concluyó “entonces tengo que poner más esfuerzo de mi parte, de otra manera, voy a necesitar un prótesis de cadera”.

Se espera que a película 'The Batman' dirigida por Reeves llegue a los cines de todo el mundo en julio del 2021.