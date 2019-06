Así consiguió Robert Pattinson el papel de Batman: Sin pasado en Marvel y un casting más rápido de lo normal

LEA TAMBIÉN

Una vez apartado de su legado en el cine de adolescentes como el vampiro Edward Cullen, Robert Pattinson se enfrenta a uno de los retos más exigentes de su carrera como actor. El intérprete parecía poco o nada interesado en el cine comercial, por ello sorprendió su elección como el nuevo Batman en la película que prepara Matt Reeves.

A pesar de las ambiguas respuestas de Robert Pattinson cuando le preguntaron durante el festival de Cannes si era el nuevo Bruce Wayne, una vez confirmado que el actor se enfundará el traje del Caballero Oscuro, las reacciones no se hicieron esperar. El que fuera protagonista de la saga Crepúsculo se convertirá en el mítico personaje de DC, y su elección, como ya ocurrió con la de su antecesor Ben Affleck, ha dividido a los fans.



El proceso de casting, al que se reincorporó a última hora Nicholas Hoult después de sonar como una de las opciones para encarnar al nuevo Batman, fue más rápido de lo normal, tal y como revela un reportaje de The Hollywood Reporter. De forma contraria a lo habitual en el cine de superhéroes, donde suelen hacerse numerosas pruebas de pantalla durante el casting, el proceso que concluyó con la elección de Pattinson terminó en poco tiempo.



Según informa el medio, el director había tenido en cuenta a Robert Pattinson casi desde el inicio del casting. Sin embargo, Reeves no sabía si el actor querría realizar un papel de esas características, pues se había dedicado desde su despedida de Crepúsculo a películas de corte más independiente como 'Maps to the Stars' o la reciente 'High Life', esquivando participar en filmes de grandes estudios.



Eso hizo que Pattinson fuera aún una elección más interesante para Reeves y el equipo ejecutivo de Warner Bros. Otra razón de peso fue que el actor no había aparecido en ninguna película de Marvel, mientras que su principal competidor, Hoult, sí había aparecido en la saga X-Men como Bestia.



Aunque no existe ninguna prohibición contractual que impida a los actores participar al mismo tiempo en películas de Marvel y de DC, los ejecutivos pensaron que era mejor no confundir a la audiencia con caras conocidas de la competencia, como el caso de Hoult.



Competencia entre Hoult y Pattinson



El director del nuevo Batman, Matt Reeves, pasó horas y horas estudiando el trabajo de ambos actores. A pesar de que Pattinson tiene una carrera con mayor reconocimiento, el trabajo de Hoult había sorprendido al realizador en películas como 'La favorita' o la franquicia de 'El planeta de los simios'.



Ambos intérpretes fueron los finalistas para la elección del nuevo Caballero Oscuro. Durante la semana del 20 de mayo, en pleno festival de Cannes, Pattinson, que voló desde la ciudad francesa, y Hoult realizaron las pruebas de cámara finales, enfundándose el traje del enmascarado de Gotham.

"[El director] quería cosas muy específicas", dijo al medio un miembro del equipo de casting. "Sabía lo que buscaba", sentenció. Esta búsqueda concienzuda de Reeves sería la que le habría llevado a decidirse finalmente por Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, después de un largo proceso de documentación y un exigente casting que ha convertido, ahora sí, de forma oficial, al actor como el relevo de Ben Affleck para interpretar a Bruce Wayne.