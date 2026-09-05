Robert Pattinson desata la locura en Venecia interpretando a uno de los periodistas más polémicos de la televisión

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Sábado por la tarde, calor sofocante en el Venecia. Afuera del Palazzo del Cinema, decenas de personas gritaban un solo nombre: “Robert, Robert, Robert“.

Adentro, algo mucho más incómodo estaba a punto de proyectarse en la pantalla grande.

Una ovación que nadie esperaba

‘Primetime’, la nueva película de A24, tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia con una ovación de pie de casi nueve minutos, según reportaron Deadline y The Hollywood Reporter.

Entre el público estaban Ari Aster, Chloé Zhao, Amanda Seyfried y Suki Waterhouse, pareja de Pattinson.

Pero la verdadera sorpresa no estaba en la ovación. Estaba en el personaje.

El papel que lo obligó a estudiar cada gesto de un hombre real

Pattinson interpreta a Chris Hansen, el periodista detrás del polémico programa ‘To Catch a Predator’, donde confrontaba en cámara a presuntos depredadores sexuales.

“Vi todo el programa, cada episodio de su podcast, cada entrevista que pude encontrar”, explicó el actor, según The Hollywood Reporter.

La historia daría un giro inesperado fuera de la pantalla

El propio Hansen se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad para ver la película antes de su estreno, según contó a Variety.

Sin verla completa, calificó la actuación de Pattinson como “demasiado dramática”, aunque admitió que su familia cree que es “una imitación bastante buena”.

Lo que ocurrió después en la conferencia de prensa

“Espero que le guste la película”, dijo Pattinson en Venecia, según Variety.

La cinta, dirigida por Lance Oppenheim en su debut como director de largometrajes, está inspirada en el artículo “Tonight on Dateline This Man Will Die” de Luke Dittrich. Llegará a cines el 25 de septiembre.

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