Robert Pattinson fue declarado el hombre ‘más guapo del mundo’

Este 5 de febrero del 2020, el actor británico Robert Pattinson fue declarado como el hombre más guapo de mundo. La designación no es casualidad. La elección del intérprete, que protagonizará ‘The Batman’, se hizo a través del uso de The Golden Ratio of Beauty Phi, una ecuación matemática desarrollada que se aplicó en la época de Renacimiento.

El método -según reseña El País de España- era utilizado para medir la belleza que los artistas solían tener como estándar para crear sus obras de arte. Pattinson alcanzó el 92% de esa perfección. Sus cejas, mandíbula, ojos, labios, nariz y su esquema facial se cotejaron con las características de otros personajes famosos de Hollywood.

Desde que The Golden Ratio of Beauty Phi fue creado, investigadores desarrollaron una fórmula matemática “para ayudar a explicar lo que hace bella a una persona”. Esa ecuación genera un porcentaje que establece qué tan cerca de la perfección está la carga de alguien. Lo mismo sucedió en octubre del 2019, cuando la modelo Bella Hadid fue designada como la mujer “más bella del mundo” mediante este método, pues logró el 94,35%.



La lista, supervisada por el cirujano plástico Juliá De Silva, también incluye a otras nueve celebridades masculinas. En segundo lugar, está Henry Cavill, quien interpretó a Superman en la película de ‘Justice League’, quien alcanzó el 91,64%. Después, sigue Bradley Cooper, Brad Pitt (90,51%), George Clooney (89,91%), Hugh Jackman (89,64%), David Beckham (88,96%), Idris Elba (88.01%), Kanye West (87,94%) y Ryan Gosling (87,48%).



De Silva explicó -en diálogo con el tabloide británico The Daily Mail- que el análisis también incluyó el uso de mapeo por computadora. Así, los porcentajes se fijaron midiendo la longitud y el ancho de la cara de una persona para después dividir los resultados. La teoría, anotó el especialista, es que cuanto más cercana sea la proporción de rostro de la cara de una persona a 1,618, el valor del número Pi, más “bellas” son. En ese orden, cuanto más simétricos sean los rasgos faciales de una persona, estarían en buen camino a la perfección, según las matemáticas.