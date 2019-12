El actor Robert Pattinson asegura que 'Batman no es un superhéroe'

LEA TAMBIÉN

Para Robert Pattinson, el actor que encarnará a Bruce Wayne en 'The Batman', el personaje de los cómics de DC no es un superhéroe. El actor, que actualmente se prepara para dar vida al caballero oscuro en el filme dirigido por Matt Reeves, recalcó que Batman no posee ningún tipo de poder sobrenatural lo que le diferencia de otros personajes como Superman, Spider-Man o Wonder Woman.

Pattinson hizo las declaraciones en una entrevista concedida en el marco de la promoción de 'The Lighthouse', el aclamado filme que protagoniza junto a Williem Dafoe dirigido por Robert Eggers, al programa 'Today' de la NBC.



Interrogado sobre cómo recibió la noticia de que sería un superhéroe, Pattinson se apresura a matizar la que, a su juicio, es la verdadera condición de Bruce Wayne. "Batman no es un superhéroe" asegura, simulando estar algo molesto con el asunto.



"Es extraño", prosigue Pattinson. "Siempre me he negado a ello. Es como que no cuenta, necesitas tener algo como poderes mágicos para ser un superhéroe", asegura.



En los cómics, Bruce Wayne es un millonario que se sirve de tecnología de última generación para tomarse la justicia por su mano y apresar a los criminales de Ciudad Gótica. Por eso no sería un superhéroe para la estrella de 'Crepúsculo', que considera un requisito para ostentar esta condición tener algún tipo de poder o habilidad sobrenatural.



Y esta no es la primera ocasión que Pattinson redefine el estatus de Batman dentro del cine de superhéroes. Si ahora niega su condición de "super" en una entrevista con The New York Times llegó a decir incluso que, a tenor de la oscuridad y la dudosa moralidad de algunos de sus actos, no le consideraba un héroe. "Es un personaje complicado (...) No creo que yo pudiese interpretar a un héroe real. Siempre tiene que haber algo malo [en el personaje]", confesó.

Para la nueva película de Matt Reeves, Robert Pattinson toma el relevo de Ben Affleck que interpretó a Bruce Wayne en Batman v Superman y en 'Justice League'.

El nuevo filme ya ha confirmado a John Turturro como Carmine Falcone, Zoe Kravitz como Catwoman, Andy Serkins como Alfred, Colin Farrell como Pingüino y Paul Dano como Enigma y llegará a las salas en verano de 2021.