R. Kelly, imputado por chantaje y explotación sexual de menores

El cantante estadounidense R. Kelly, detenido el jueves 11 de julio del 2019 en Chicago y acusado por las autoridades federales de más de una docena de delitos sexuales, fue imputado también en un caso separado en Nueva York con cinco cargos, entre ellos chantaje y explotación sexual de menores este viernes 12 de julio del 2019

Según un documento hecho público este viernes 12 de julio del 2019 por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, un gran jurado acusa al artista de 52 años de cometer delitos datados desde hace dos décadas hasta 2018, tanto en EE.UU. como fuera del país, contra mujeres y niñas, ayudándose de un grupo de personas de su entorno.



De acuerdo al texto, Robert Sylvester Kelly -su nombre real- era el líder de un grupo de mánagers, guardaespaldas, conductores y asistentes que, a cambio de beneficios personales y financieros, reclutaban a mujeres y niñas para que realizaran "actividades sexuales ilegales" con él.



Estas personas, que "no toleraban la discrepancia" y "aislaban" de su familia a las supuestas víctimas para que fueran "dependientes" de Kelly financieramente, se encargaban de facilitarle las relaciones sin revelar que tenía una enfermedad de transmisión sexual y producían pornografía infantil.



Kelly, que es el único acusado en el caso, imponía "normas" a muchas de sus "parejas sexuales": les impedía salir de la habitación para comer o ir al baño si no obtenían su permiso, les obligaba a mantener la cabeza gacha si había otros hombres, a los que no podían mirar, y como requisito tenían que llamarlo "daddy" (papá).

De acuerdo a la Fiscalía, Kelly ha estado cometiendo chantajes desde 1999 hasta el presente y, dentro de este cargo, se le acusa de explotación sexual de menores, secuestro y trabajo forzado contra cinco denunciantes no identificadas, tres de las cuales eran menores cuando ocurrieron los hechos.



Los otros cuatro cargos contra Kelly en Nueva York afectan a una de esas denunciantes y son relativos a la Ley Mann, que prohíbe transportar a personas entre estados para prostitución. Se alega que entre 2017 y 2018 forzó a una mujer a realizar actividades sexuales en el área de Nueva York que la expusieron a una enfermedad venérea.



Según un comunicado de la Fiscalía, las autoridades registraron la residencia del cantante, que comparece este viernes 12 de julio del 2019 en un juzgado de Chicago y "más adelante" lo hará en Brooklyn ante la jueza Ann M. Donnelly.



El ganador de tres premios Grammy, sobre el que han pesado acusaciones de abusos sexuales y de pederastia las últimas dos décadas que él siempre ha negado, fue detenido este jueves 11 de julio del 2019 por la noche en Chicago por nuevos delitos sexuales.



En esta nueva acusación, las autoridades federales le imputan trece delitos que, además de pornografía infantil, incluyen seducción de un menor y obstrucción a la justicia.



Kelly tiene abierto otro proceso judicial desde febrero en el estado de Illinois, donde está acusado de abusos sexuales a cuatro mujeres, tres de ellas menores. Quedó en libertad al abonar una fianza de USD 100 000 y declararse no culpable