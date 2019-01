Rita Moreno aboga porque los hispanos estén representados en Hollywood

LEA TAMBIÉN

La reconocida actriz y cantante Rita Moreno dijo este 24 de enero del 2019 en Miami, Florida, que es necesario que los latinos estén "más representados en Hollywood" y lamentó que "aún queda mucho trabajo por hacer" en este sentido en la meca del cine.

"La industria audiovisual ha cambiado, pero, todavía, los hispanos no están representados adecuadamente", afirmó poco antes de recoger el premio 'Brandon Tartikoff Legacy Awards' a su trayectoria artística en la televisión.



Este galardón se entrega en el ámbito de la convención anual de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (Natpe, por sus siglas en inglés), que desde ayer se celebra en Miami y congrega a unos 5 000 ejecutivos de la industria audiovisual de todo el mundo.



Moreno, una veterana actriz puertorriqueña ganadora de un Oscar en 1962, recordó que, durante toda su carrera, defendió el papel de la comunidad latina en esta industria, pero considera que "hace falta que los hispanos ocupen más puestos de trabajo", tanto en el cine como en la televisión.



"Yo no veo caras latinas en la televisión, ni tampoco en las películas", subrayó la abuela de la comedia de Netflix 'One Day at a Time'.



La artista, ganadora de un Oscar, un Tony, un Grammy y dos Emmy, manifestó sentirse "muy orgullosa, y aquí estoy a los 87 años, todavía trabajando", minutos antes de que diera comienzo la ceremonia de premiación.



Moreno admitió estar "llena de emoción" por participar en la próxima película de "West Side Story" que prepara Steven Stielberg.



"Él (Spielberg) me llamó y me dijo que le encantaría que participara y lo voy a hacer", comentó sobre la cinta, que empezará el rodaje el próximo verano.

La artista también será productora ejecutiva de la película y encarnará el papel de Valentina, la dueña de la tienda de golosinas en la que trabaja el protagonista de la historia, interpretado por Ansel Elgort.



Durante la premiación de Miami, además de Moreno, otras personalidades fueron reconocidas con el galardón por su contribución a la industria de la televisión en Estados Unidos.



El presidente de NBC, Robert Greenblatt; el comediante Byron Allen; la guionista Mara Brock Akil, y el actor y director de cine Henry Winkler recibieron su tributo esta noche.



La popular actriz y comediante estadounidense Betty White, conocida por su papel de Rose Nylund en la serie "Las chicas de oro", fue otra de las homenajeadas, aunque no pudo asistir a la ceremonia celebrada en el hotel Fontainebleau, de Miami Beach.