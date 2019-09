Ríos tropicales en el mundo están fuertemente afectados por el hombre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Científicos de diversas naciones señalan que varios de los ríos tropicales del mundo están "fuertemente afectados por las actividades humanas", aunque subrayan que aún hay tiempo para mejorar la situación.

Así lo revela un estudio de revisión liderado por la científica ecuatoriana Andrea Encalada, publicado este 13 de septiembre del 2019 en la revista especializada "Science", que pone énfasis en los ríos de cordillera que conectan las partes altas con las bajas.



"Desde la construcción de represas que interrumpen el flujo normal del río, hasta la deforestación, la minería, y la apertura desordenada de vías de acceso, la creciente influencia de las actividades humanas ha hecho que estos ríos sean uno de los ecosistemas más amenazados de nuestras regiones de montañas tropicales", anota el estudio.



Catedrática del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la ecuatoriana que lideró la investigación científica sobre "Ríos Tropicales de Montaña", indicó que en la cuenca andina amazónica "hoy por hoy todavía estamos bien".



No obstante, alertó de que el escenario futuro es preocupante porque "sobre todo en Perú, Bolivia y Ecuador hay unos planes de construcción de represas muy grandes".



La experta comentó a EFE que también en las zonas más altas de Brasil "ya se ve algunos efectos fuertes que tienen las represas hidroeléctricas" en la cuenca del río Madeira.



Expresó por ello el temor de que si no se da importancia al estudio y al buen desarrollo de los proyectos "podría verse interrumpida la conectividad desde las montañas hacia la zona baja".



Otro de los problemas que han detectado tiene que ver con la falta de tratamiento de las aguas residuales y de basura, por lo que los ríos, además de conectores de vida, también lo son de problemas pues arrastran desperdicios, sobre todo plásticos, que van al mar.



"La contaminación es un problema grave", indicó Encalada al destacar que los ríos de cordillera son "muy activos, tienen mucho sedimento, pero al final toda esa fuerza que tienen los ríos y esta carga de material son importantísimos para lo que pasa en las planicies aluviales".



"Toda la cuenca amazónica viene de los Andes y al final la mayoría de los sedimentos que vienen de los Andes son importantísimos para la productividad de lo que tenemos en la Amazonía, incluyendo la productividad de peces", citó como ejemplo.



Una de las aristas principales del estudio es ayudar a entender mejor a esos ecosistemas para poder conservarlos.



Las regiones tropicales del mundo (áreas generalmente cálidas y lluviosas que se encuentran entre trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio) son muy conocidas por la enorme cantidad de especies que albergan, y por los recursos hídricos que generan para las sociedades, anota el estudio.



Particularmente, las montañas de las zonas tropicales han sido ampliamente reconocidas por su importancia ecológica y por ser hogar de miles de especies.



Ya en 1805, el científico prusiano Alexander Von Humboldt recorrió estas montañas tropicales, destacó en sus escritos su diversidad, y sentó las bases de la ecología moderna al relacionar la distribución de las especies que encontraba a lo largo de las montañas con los factores ambientales que las caracterizaban.



Coincidiendo con el aniversario 250 del nacimiento de Humboldt (14 septiembre), el artículo publicado en "Science" apunta que si bien estudios anteriores ya han destacado la importancia de las montañas tropicales, hasta ahora la mayoría de trabajos se han centrado en los ecosistemas terrestres.



Se ha relegando a los ríos y a los otros ecosistemas acuáticos que en gran medida definen la naturaleza de estos paisajes.



Además, se han estudiado ríos de montaña y de las llanuras aluviales (por ejemplo, de las planicies amazónicas). Sin embargo, se ha desconocido el rol de los ríos que están en plena cordillera, como conectores esenciales entre las montañas, las planicies aluviales y el mar.



El estudio también incluye a investigadores de Florida International University (FIU), Cornell University, Colorado State University, la Universidad de las Américas (UDLA), Alaska Pacific University y University of Florida.



Entre las recomendaciones más importantes del estudio figura el que se considere a los ríos como un ecosistema y no solo como recursos hídricos.



"Queremos proponer la creación de las reservas fluviales (pues) hoy por hoy las reservas que tenemos en el mundo son solo de áreas terrestres", indicó Encalada.