Riobamba tiene una nueva vitrina para los jóvenes indígenas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jóvenes talentos de las comunidades indígenas de Chimborazo incursionan en la televisión. 15 chicos de entre 18 y 30 años forman parte del equipo de producción de los siete programas que se transmiten, a través de Puruwa TV, el primer canal indígena de señal abierta que opera en Riobamba.

“Queremos cambiar la forma en la que la gente consume los contenidos de la televisión. Nuestros programas tienen un enfoque positivo y alegre, diseñado para contrarrestar el amarillismo y los programas de farándula que no portan ningún contenido formativo a la audiencia”, explica César Mendoza, director de programación.



Cuenta que el objetivo del canal, que fue fundado por la Fundación para el Desarrollo del Indígena de Chimborazo, una organización sin fines de lucro, es educar a la gente y mejorar el acceso de la población indígena a la televisión. La línea editorial del canal fue hecha en base a principios cristianos y la audiencia es principalmente la población indígena evangélica de la provincia.



“Tenemos políticas muy estrictas sobre la selección de contenidos. No transmitimos contenidos que motiven el consumo de drogas o alcohol, ni que promuevan a la mujer como un objeto sexual”, dice Mendoza.



Los programas están pensados en el entretenimiento, la educación e incluso en la formación espiritual, y fueron diseñados en conjunto con los jóvenes presentadores. Ellos incluso diseñan las locaciones de grabación y las decoran con artesanías y manualidades.



“He aprendido mucho en este tiempo y le he tomado mucho cariño al canal. Antes de Puruwa TV no había programas que nos representaran y era muy raro mirar presentadores indígenas en la televisión”, dice Susana Tenesaca, conductora del Protagonistas.



Ese programa busca conocer la faceta humana y desconocida de personajes que interesan a los jóvenes. El equipo de producción está integrado por siete chicos y se transmite cada miércoles a las 19:00.



Tenesaca viste su ropa originaria, un anaco y blusas bordadas. Ella dirige el programa en español y kichwa.



“Muchas jóvenes estaban dejando su vestimenta originaria porque les avergonzaba y ese era un efecto más de la migración. Ahora miran a reinas de belleza vistiendo su atuendo originario y presentadoras de televisión, eso las motiva y ahora vemos que hay una acogida mucho mayor de la ropa”, cuenta Tenesaca.



Uno de los programas que genera alta interacción con la audiencia se llama Conectados y se transmite todos los jueves a las 21:00. Los conductores organizan concursos en vivo entre las organizaciones juveniles de las iglesias de la provincia, mientras los adultos y niños envían mensajes de apoyo desde sus casas.



Los invitados deben superar retos y demostrar sus conocimientos bíblicos, encontrar pasajes y responder trivias. Los ganadores ascienden en la tabla de puntuación y al cierre de la primera temporada los dos finalistas se enfrentarán en un desafío final.

TV cumplió un año desde su fundación y ahora la meta es convertirse en los líderes en sintonía en la provincia. Nuevos programas se incluirán próximamente.