Ricardo Silva, actor de doblaje que puso su voz en temas de 'Dragon Ball' y 'Digimon' falleció por el covid-19

El covid-19 le ganó la batalla al actor mexicano de doblaje, Ricardo Silva, quien contrajo el nuevo coronavirus y fue hospitalizado el pasado 4 de febrero de 2021. El domingo 7 se informó que el intérprete falleció a causa de complicaciones por la enfermedad que causa el SARS-CoV-2.

El mundo del doblaje se puso de luto por la partida de Silva a quien lo recuerdan por su trabajo en los temas de 'Dragon Ball Z', 'Pokemon', 'Digimon', 'Eyeshield 21', 'Los súper campeones', 'Gasparín', 'Winnie Pooh', 'Las tortugas ninja', 'el pato Darwing', 'Los aventureros del aire' entre otros.



Según publica Infobae, Silva era un invitado habitual en las convenciones y eventos relacionados al anime, caricaturas y doblaje.



En la cuenta de Twitter de artista se publicó un mensaje en que Silva da las gracias a sus amigos y seguidores por el apoyo y la confianza y se lee: "Le dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien".

Queridos amigos y familia pic.twitter.com/6po8BnNov6 — Ricardo Silva E. (@Ricardo_Silva_E) February 8, 2021



La Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México expresó su pesar por la partida de uno de sus miembros y escribió en su cuenta de Twitter: "Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz".

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz. pic.twitter.com/3x5YjlI8Bh — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 8, 2021



Aunque Silva se dio a conocer en el mundo del doblaje por sus diversos trabajos, prestar su voz para el conocido "Chala, head-chala" de la saga oriental que sigue las aventuras de Gokú lo lanzó a la fama.



El actor y cantautor partió a los 67 años, pero sus amigos, familiares y seguidores lo recordarán por su talento y su voz en varias caricaturas y series de anime.