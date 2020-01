Camilo Echeverry y Evaluna protagonizan Te adoraré, el nuevo tema musical de Ricardo Montaner

LEA TAMBIÉN

Entre los Montaner casi todo queda en familia y el video de Te adoraré, la canción que el cantautor Ricardo Montaner lanzó este viernes 10 de enero del 2020 no es la excepción.

Su hija menor, Evaluna, y su prometido, el artista colombiano Camilo Echeverry, son los protagonistas, mientras que la directora fue su esposa, Marlene Rodríguez.



Además, el tema fue escrito en su mayoría por Montaner. La musa del artista venezolano-argentino recibió la colaboración de sus hijos, los componentes del dúo Mau y Ricky, y de los autores Luigi Castillo y Ricardo López Lalindemu.

"Te Adoraré puede ser una de las canciones que más me gusta de todas las que he escrito", dijo el artista en un comunicado. "El video es una maravilla más de esas a las que Marlene me tiene acostumbrado", añadió.



Grabado en Buenos Aires la producción enseña una historia que va del amor al desamor. "Combinar a Camilo y Evaluna como pareja protagónica es la cereza del pastel. Sin duda alguna un gran aporte en la hermosura de una historia triste", expresó Montaner.

El tema forma parte de 'Montaner', el vigésimo cuarto álbum de estudio del reconocido cantante romántico, que tiene éxitos cuyos videos han sido protagonizados por otros artistas.



El de ¿Qué Vas a Hacer?, con más de 51 millones de visitas en YouTube, cuenta con las actuaciones de Lali y J Balvin y el de No Me Hagas Daño fue estelarizado por Nicky Jam y Patricia Zavala.

Para 2020, Montaner ha anunciado una segunda etapa de la gira que comenzó el año pasado, con 10 fechas ya confirmadas en Estados Unidos, con conciertos entre marzo y abril en Miami, Orlando, Nueva York, Dallas, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades.