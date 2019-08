​Ricardo Montaner se casó por sexta ocasión con su esposa en Grecia

LEA TAMBIÉN

Entre el azul del mar Egeo y el paradisíaco paisaje blanco de la isla Santorini (Grecia), el cantante Ricardo Montaner se casó por sexta vez con la madre de sus hijos: Marlene Rodríguez. Vestidos de blanco y tomados de la mano, los esposos renovaron votos en una ceremonia íntima el lunes 26 de agosto del 2019.

Montaner decidió 'proponer' matrimonio nuevamente a Rodríguez para reafirmar sus sentimientos tras 30 años de haberse casado por primera vez. En una serie de fotografías que el artista compartió en su cuenta personal de Instagram, se mostró conmovido por la celebración.



En la primera fotografía, el cantante aparece con los ojos cerrados. La 'novia', en cambio, baja su rostro, mientras recibe una bendición. "Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez. Me emocioné tanto o más que la primera ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando". escribió el intérprete de Tan enamorados.



En la segunda instantánea, los esposos sonríen frente la cámara, mientras unen sus manos. El vestido de Rodríguez destaca: en él confluye el blanco con un compuesto de flores rojas y amarillas en su pierna izquierda.



"Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún", revela Montaner. Con un beso que sella la nueva unión, el cantante confiesa que cree en el matrimonio "y en el para siempre".

La publicación del intérprete conmovió a sus seguidores y colegas del campo artístico que, hasta la mañana de este martes 27 de agosto, superaron los 400 000 'me gusta' en Instagram.



"¡Los amo! Dios los continúe bendiciendo y protegiendo", comentó Olga Tañón. El vocalista Pablo Mejía Bermúdez, del grupo urbano Piso 21, también felicitó a la pareja. "Toda su familia es un ejemplo de amor y buena energía, hasta @rickymontaner", bromeó.



Los esposos no estuvieron solos. Sus hijos Eva Luna, Mauricio y Ricky Montaner presenciaron la boda. Ricky, el mayor de los tres, rindió tributo a la unión de sus padres en sus redes sociales. "Nuestro post se lo dedicamos a nuestros padres. Hoy cumplen 30 años de casados y de inspirarnos a todos. Celebro a la pareja que me da ganas de enamorarme y de pasar la vida así", escribió el también cantante y productor de música urbana en Instagram.