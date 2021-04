Revista británica 'Granta' publicó lista con 25 apuestas de narradores en español; hay una autora ecuatoriana  

España (con 6 escritores); México (con 4) y Argentina y Cuba (con 3 cada uno) son los países más representados en la selección de los 25 mejores narradores en español menores de 35 años seleccionados por la centenaria revista británica Granta.



La lista con los nombres de estos 25 mejores narradores en español fue dada a conocer este miércoles 7 de abril del 2021, por el Instituto Cervantes de Madrid e incluye también a dos autores de Chile y uno de Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y Nicaragua.



Se trata de la segunda lista de escritores en español de esta centenaria publicación literaria tras la de 2010 y que supone la publicación de textos inéditos de los autores en las ediciones en español e inglés de la revista Granta.



Los autores seleccionados son Andrea Abreu, Irene Reyes-Noguerol, Munir Hachemi, David Aliaga, Cristina Morales y Alejandro Morellón, de España; los mexicanos Aniela Rodríguez, Andrea Chapela, Aura García-Junco y Mateo García Elizondo; los argentinos Camila Fabbri, Michel Nieva y Martín Felipe Castagnet; los cubanos Carlos Manuel Álvarez, Dainerys Machado Vento y Eudris Planche Savón.



También están los chilenos Paulina Flores y Diego Zúñiga; Estanislao Medina Huesca (Guinea Ecuatorial), Mónica Ojeda (Ecuador), José Adiak Montoya (Nicaragua), Miluska Benavides (Perú), Carlos Fonseca (Costa Rica), José Ardila (Colombia) y Gonzalo Baz (Uruguay).



La selección que fue realizada por un jurado compuesto por Aurelio Major, Horacio Castellanos Moya, Gaby Wood, Rodrigo Fresán y Chloe Aridjis. La presidenta de Granta, Sigrid Rausing, destacó en una intervención telemática en la rueda de prensa de presentación de esta lista el empeño de la publicación de "encontrar los mejores narradores de su generación y presentarlos al mundo".



Rausing explicó cómo los desafíos para elaborar esta lista de narradores en español son mayores que los dedicados a escritores en inglés tanto de Estados Unidos o Reino Unido, porque "hace falta editar, planear, leer concienzudamene obras de tres continentes".



La editora y directora de Granta en español, Valerie Miles recordó que cuando, hace diez años, se hizo "la primera instantánea generacional" de Granta en un idioma distinto al inglés no se podía pensar que en la elaboración la esperada segunda lista habría que enfrentarse "a las garras de una pandemia mundial".



Pero Granta es "un sueño colectivo", dijo. Y aunque no "ha habido diarios de la pandemia porque fueron prohibidos", Miles reconoció que ha sido inevitable que los "estragos de lo vivido" se entrevean en los trabajos presentados.



El escritor Aureliano Major, en representación del jurado, expuso cómo a esta convocatoria, abierta a finales del pasado mes de febrero y dirigida a escritores en español menores 35 años y con al menos un libro publicado, concurrieron más de 200 escritores, de los que fueron seleccionados en principio 60.



A finales de junio, cada miembro del jurado propuso una primera lista de 20 candidatos y ahí comenzaron las deliberaciones que acabaron en esta selección de 25 escritores, un 12 por ciento de los presentados inicialmente.



Según otro de los miembros del jurado, Castellanos Moya, esta selección descubre "la vitalidad de la literatura escrita en lengua castellana", mientras que Rodrigo Fresán considera que se ha visto la "resistencia" de esta generación de escritores "al ensimismamiento".



Granta fue fundada en 1889 por alumnos de la Universidad de Cambridge y pronto se convirtió en un precedente del éxito de varios autores, por aquella época aún noveles, como Sylvia Plath o A.A. Milne. Casi un siglo más tarde, hace 40 años, la revista se desvinculó del centro de estudios, convirtiéndose en el referente que es hoy en día.