La reveladora canción de Residente causó revuelo

Después de más de dos años sin saber de René Pérez, más conocido como Residente, el exintegrante de Calle 13 vuelve a sorprender a su público con una canción autobiográfica cargada de pasajes divertidos de su niñez, pero también de momentos ‘oscuros’ que acompañaron toda su vida, hasta su más reciente divorcio.

Residente lanzó el jueves pasado su nuevo sencillo y video denominado ‘René’. El intérprete expresó que este es el tema más importante en su vida personal. Anunció también que componerlo hace algunos años le ayudó mucho en un momento difícil.



"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", afirmó.



Según un comunicado emitido por Sony, el tema muestra los defectos, virtudes, miedos, alegrías, tristezas, aciertos y desaciertos y añoranzas del artista puertorriqueño.

A pesar de la fama mundial de Residente, el sencillo aborda temas como la depresión, la soledad, la familia y la muerte. La canción llegó acompañada por un video dirigido por el mismo cantante, donde deja ver su yo real y sin poses ni armaduras.



"El estrés me tiene enfermo (…) hace 10 años que no duermo (…) estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío", rapea en la canción que dura más de 7 minutos.



El videoclip que hace un repaso por su vida hasta la actualidad fue rodado en su pueblo natal Trujillo alto.