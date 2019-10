Reunión previa a la COP25 busca más acciones en grandes retos climáticos

LEA TAMBIÉN

Representantes de 86 países se reunirán a partir del martes 8 de octubre de 2019 en Costa Rica para intentar dar un impulso a acciones más concretas en los grandes retos climáticos de la actualidad, en el marco de la reunión preparatoria a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25).

La reunión en Costa Rica, conocida como PreCOP, reunirá a 1 500 personas de 86 países, quienes discutirán sobre propuestas y acciones que podrían ser presentadas en diciembre próximo en la COP25, que se desarrollará en Chile.



Una de las principales finalidades de la PreCOP es lograr avances para futuros acuerdos que puedan ser incorporados en el Acuerdo de París sobre cambio climático, que vayan dirigidos a generar acciones concretas contra la emisión de gases de efecto invernadero.



El objetivo de la cita en Costa Rica es impulsar la descarbonización y la resiliencia, especialmente en tres grandes temas: ciudades y movilidad sostenible, soluciones basadas en naturaleza y la economía azul.



A esto se sumarán las áreas temáticas transversales de género, derechos humanos, financiamiento para alcanzar las transformaciones deseadas.

En cuanto al eje de soluciones basadas en la naturaleza, Rodríguez comentó que los países deben comenzar a ver a los ecosistemas como herramientas de mitigación del cambio climático.



En el eje de ciudades sostenibles, el objetivo será promover ciudades más verdes y limpias, la transición del transporte hacia energías limpias, entre otros.

Este 7 de octubre comienza la cita en Costa Rica @precop25cr como antesala a la Cumbre que se llevará a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre en Santiago.

En cuanto a economía azul, las discusiones abarcarán asuntos como la restauración de arrecifes coralinos, la producción de ciencia en océanos y las comunidades costeras ante la crisis climática.



El ministro de Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, aseguró que será una PreCOP "no convencional", muy distinta a las que se ha realizado anteriormente..



La cita reunirá a ministros, viceministros, organizaciones no gubernamentales, academia, sociedad civil, así como altos representantes de organismos internacionales relacionados al ambiente, agricultura, infancia, desarrollo, economía, entre otros.



"Costa Rica toma la decisión de que, existiendo el Acuerdo de París, no tiene sentido hacer una PreCOP de pequeños grupos negociadores. Vamos a tener un evento dirigido a la implementación de acciones, un espacio abierto para el intercambio de experiencias en la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático", manifestó el ministro Rodríguez.



Durante el encuentro, que concluirá el próximo jueves, se llevarán a cabo unas 70 actividades entre foros, mesas de discusión y negociaciones.

Aunque normalmente la PreCOP es organizada por el país que preside la COP, este año será diferente pues Costa Rica y Chile pactaron colaborar, organizar estas dos reuniones y permitir así que las mismas se mantuvieran en Latinoamérica tras la negativa de Brasil de asumir el evento.