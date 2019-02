Retrasan el comienzo del juicio contra Harvey Weinstein hasta junio

LEA TAMBIÉN

El juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein, acusado de varios delitos sexuales, entre ellos violación, fue retrasado hasta el próximo 3 de junio, confirmó este miércoles a 20 de febrero del 2019 la portavoz del sistema judicial del Estado de Nueva York, Lucian Chalfen.

Chalfen, que no ofreció detalles sobre las causas del aplazamiento, también confirmó no obstante que el comienzo de las sesiones previas al juicio se mantiene programado para el 8 de marzo. En un principio, el arranque del proceso estaba previsto para el 6 de mayo.



Esta dilación se conoce menos de un mes después de que Weinstein oficializara el pasado 25 de enero la formación de un nuevo equipo de defensa, compuesto por los famosos abogados José Baez y Ronald Sullivan, que insistieron en la inocencia de su cliente.



Según el diario The New York Times, Baez y Sullivan comenzaron esta semana un juicio en un tribunal de Nueva York que podría prolongarse durante 10 semanas.



El anterior equipo de la defensa del exproductor ya intentó sin éxito el pasado diciembre retrasar el comienzo del proceso.



El aplazamiento del juicio se produce después de que el 28 de enero un juez federal en Nueva York diera el visto bueno a una nueva demanda presentada por una productora de televisión bajo la ley de tráfico humano que impuso el año pasado contra Harvey Weinstein y sus dos compañías.



La productora Alexandra Canosa demandó al antiguo productor de Hollywood por presunta violación, abuso sexual, intimidación y acoso, así como a sus dos compañías, a su hermano Roberto y seis exdirectores de las empresas.



Baez y Sullivan, descritos por algunos medios como un "dream team" (equipo de ensueño) han trabajado en varios casos mediáticos en Estados Unidos, como el proceso contra el exjugador de fútbol americano Aaron Hernández por el doble homicidio de dos hombres, y del que fue absuelto en 2017, días antes de suicidarse.

Baez también es conocido por defender a Casey Anthony, la madre acusada de la muerte de su hija de dos años, y que fue absuelta en 2011.