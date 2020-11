Calendario de entrega de vacunas de Oxford/AstraZeneca se retrasa, dice funcionaria británica

LEA TAMBIÉN

El calendario para la entrega de la vacuna candidata contra el covid-19 de Oxford/AstraZeneca se ha retrasado, por lo que Gran Bretaña recibirá solo 4 millones de dosis este año, dijo el miércoles la directora del programa de adquisición de vacunas del Reino Unido.

Gran Bretaña llegó en mayo a un acuerdo por 100 millones de dosis de la vacuna, desarrollada por Oxford y con licencia para ser fabricada por AstraZeneca, con 30 millones de dosis estimadas para su entrega en septiembre.



La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Vacunas del Reino Unido, Kate Bingham, dijo que no se había logrado el objetivo de 30 millones de dosis de la vacuna para septiembre, y estimó que Gran Bretaña recibiría 4 millones de inyecciones para fin de año.



"Las predicciones que se hicieron de buena fe en ese momento asumían que absolutamente todo funcionaría y que no habría ningún contratiempo", informó la especialista a legisladores, agregando que una situación así podía generar retrasos de años, pero que las cosas avanzaban a una velocidad sin precedentes, por lo que las 100 millones de dosis se entregarían en 2021.



"Estamos comenzando con un número reducido de dosis, y me refiero a millones de dosis, pero no a decenas de millones de dosis, y luego aumentará de manera que tengamos los 100 millones de dosis (...) en la primera mitad del próximo año", señaló.