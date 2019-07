53,20% de personas está a favor de la eliminación del certamen Reina de Quito, según sondeo

LEA TAMBIÉN

La Fundación Reina de Quito espera una respuesta por parte del alcalde Jorge Yunda sobre la propuesta que las exreinas de la ciudad presentaron el lunes 22 de julio del 2019 para encargarse de la organización del elección de Reina de Quito.

Daniela Almeida, actual soberana de la capital, contó que todavía no hay un pronunciamiento por parte de la Alcaldía, pero espera que la respuesta se dé a conocer esta semana.



El tema ha causado debate en redes sociales. Personas a favor de la eliminación del certamen aseguran que es una forma de reivindicar el rol de la mujer en la sociedad, mientras que otras defienden la labor social que hay detrás de los reinados de belleza.



Este Diario realizó dos sondeos sobre el certamen Reina de Quito. El primero fue publicado el 16 de julio del 2019, día en el que se confirmó la eliminación del concurso de belleza, y el segundo el miércoles 17 de julio.



En el sondeo se preguntó a los lectores si estaban de acuerdo con la eliminación. En total, 19 128 personas respondieron y de estas 10 176 dijeron estar a favor de que el certamen no se realice más. Otras 8 952 se mostraron en contra de la decisión del Municipio de Quito de suspender el concurso Reina de Quito.



El martes 16 de julio del 2019 representantes de la Fundación Reina de Quito se reunieron con el alcalde Yunda, quien les dijo que no les podía autorizar a organizar el certamen Reina de Quito. Pero al día siguiente se reunieron con Liliana Yunda, presidenta del Patronato, quien les propuso que entreguen un proyecto al Alcalde. La propuesta incluye algunos cambios en el certamen para darle un enfoque más social a la elección.



Sofía Arteta, presidenta de la Fundación, aseguró que la alternativa incluye algunos cambios importantes en la elección. El principal es que para participar, las mujeres interesadas deberán presentar un proyecto social que pretenden desarrollar en su mandato. La idea es que se seleccionen a las 30 mejores propuestas y que un jurado entreviste al grupo, para seleccionar a las 12 más opcionadas. Finalmente habrá tres ganadoras.