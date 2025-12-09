Mientras escuchaba una conferencia en días pasados, un colega me comentó al oído que estaba harto del uso arbitrario de la palabra “respeto”.

Cuando le pregunté sobre las razones de su comentario me dijo: el respeto es un valor muy importante, que alude a la consideración, la deferencia, la atención, estima o admiración a una persona o lo que expresa sobre algo. Pero cuando se abusa de ella me “revienta”.

Mi amigo podría tener algo de razón. Ciertos locutores, dirigentes o líderes irrespetan en sus intervenciones a las audiencias que los escuchan. Repiten con insistencia, por falta de recursos lingüísticos: “Respetable público”, “un aplauso para el respetable”, “bienvenido al respetable presidente”, “un respetable gol”, “un saludo respetable para el artista”, y así por el estilo.

¡Y de respeto en respeto nos alimentamos de respetables mediocridades!

¿Cómo subsanar estos ejemplos -malos ejemplos, sería lo apropiado-, que nos tienen atados al respeto mal utilizado, que no solo suena mal, sino es antiestético?

Si revisamos el Manual de Urbanidad, de Manuel Carreño, lo más asequible sería que los renombrados hablantes retornen a la escuela básica, y escriban cien veces la palabra respeto en frases amigables. Y eliminar, progresivamente, los ruidos de esta hermosa palabra que ha sido arbitrariamente manoseada.

El respeto es una palabra hermosa que está en el cielo del lenguaje español y de otros idiomas. Asumamos con cariño el respeto -como esencia de la vida-, porque a través de ella y su ejercicio, aprendemos a no discriminar a nadie por ningún motivo.