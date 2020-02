Residentes sorprendidos por grifos que soltaban cerveza en lugar de agua en sus viviendas

LEA TAMBIÉN

"Cuando abrimos el grifo de agua vimos que esta tenía un color marrón y luego notamos que era cerveza". Ese era el relato de Joshy Maliakkal, de 47 años, que se repetía entre los residentes de Chalakudy, una ciudad situada en el distrito de Thrissur del estado de Kerala en la India. Las personas de esa localidad se sorprendieron al ver las extrañas características del líquido que salía de las tuberías.

La cadena CNN informó el 6 de febrero del 2020, que un grupo de personas accidentalmente filtró alcohol en los tanques de agua de un complejo de apartamentos y alteró el líquido vital.



Maliakkal dijo que algunos trabajadores cavaron un hoyo el día anterior al extraño suceso, y afectaron la estructura del contenedor que almacenaba el alcohol en un centro de diversiones llamado Rachna Bar and Hotel.



Según un funcionario de Kerala, fueron 6 000 litros (1 585 galones) de licor los que contaminaron el agua. Las personas que viven en los departamentos se sorprendieron al notar un color oscuro en que salía del grifo y comunicaron el problema a la empresa proveedora.

"El licor (cerveza, brandy y ron) había expirado y se mantuvo en el bar desde 2014, por lo cavaron una zanja en las instalaciones para deshacerse del alcohol. Desafortunadamente, se filtró en el pozo cercano y contaminó la corriente de agua del complejo que departamentos", finalizó el funcionario.



Las 18 familias que viven en los departamentos afectados han presentado sus quejas ante el Municipio local. "Hasta ahora nos han proporcionado 5 000 litros (1 320 galones) de agua, pero eso no es suficiente. La falta del líquido vital hace las cosas bastante difíciles", agregó Maliakkal.



Kerala se convirtió en un "estado seco" en 2014 cuando se prohibió la venta de alcohol, pero esas restricciones no se han controlado desde el 2017.