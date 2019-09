Residente pide a quienes promueven boicot del Latin Grammy que se relajen

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Residente (René Pérez) pidió este miércoles 25 de septiembre del 2019 a sus colegas del género urbano que se relajen. Esto luego de que se inició una promoción de boicot a la ceremonia de los premios Latin Grammy que se celebrará el próximo 14 de noviembre en la ciudad estadounidense de La Vegas.

El cantante del género urbano difundió un video en su cuenta de la red social de Instagram como respuesta a artistas puertorriqueños como Nicky Jam y Daddy Yankee, que junto a otros colombianos como los colombianos Maluma y J. Balvin mostraron su enfado el martes en las redes por el poco apoyo al reguetón en las nominaciones anunciadas para la XX edición de los Latin Grammy.



Los citados artistas publicaron una imagen en sus redes sociales en las que aparece el gramófono que se entrega a los premiados con una cruz en rojo acompañada de la leyenda: "Sin reggaetón no hay Latin Grammy".

"Está pasando algo que es grave. Me uno a ir a Las Vegas a derrocar la dictadura gubernamental de Los Grammy, porque lo que está pasando es horrible cuando veo esas nominaciones y no veo la presencia del reggaeton", señala Residente en el video acompañado por su hermano Gabriel Cabra.



"El jazz, la salsa, la bossa nova, el flamenco, esos no están en ninguna lista", dijo el cantante, tras recordar que lleva 15 años sin ganar un Billboard.



"Por eso exhorto al genero urbano a que se manifieste también conmigo por los Billboard", destacó, para asegurar que lleva también años esperando ganar el premio al artista urbano en los Premios Juventud.

"Se deben relajar, porque los premios no determinan la calidad de la música y, a la vez, deben ser colegas con los colegas del genero urbano", subrayó el artista puertorriqueño.



Residente recordó además que el español Enrique Iglesias le ha ganado en la especialidad de genero urbano "sin rapear", pero que por eso no se va a molestar.



"Si nos quejamos por los Grammy nos tenemos que quejar por lo Nuestro, por los Premios Juventud, lo Billboard", aseguró, además de asegurar que apoya a los Grammy porque no hay que "pañolear" para ganar.



"Protesten por lo que merece la pena, como el agua que sale sucia en Puerto Rico", concluyó.

El también puertorriqueño Daddy Yankee había señalado que a pesar de estar nominado no estaba de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de sus colegas en la nominación de los Latin Grammy.

"Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto", indicó Yankee.



Yankee está nominado en la categoría de Mejor Fusión/Interpretación Urbana, por su dueto con el intérprete canadiense de reggae Snow cantando Con Calma.



El boricua Enmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, escribió en sus redes una respuesta a Yankee en la que le da las gracias por su pronunciamiento público y le indica que "los lideres de la música latina somos nosotros con o sin un Grammy".

El cantante colombiano J Balvin acompañó la citada imagen con el breve texto: "Por la cultura y el movimiento".



Balvin cuenta con dos nominaciones, de acuerdo con el anuncio realizado para Mejor Canción Urbana por Caliente y Con altura, interpretadas con otros artistas.