Videos del rescate de un ballenato en playa de Ecuador conmueve en Internet; organización alerta por situación de ballenas en temporada de avistamiento

Parte1 : Ballenato bebé jorobada varada en la Playa #elpelado en #playasdevillamil , El día de ayer sábado 18 de Julio 2020, aproximadamente a las 17:30 h ,Los huéspedes , clientes, vecinos y propietarios de #undiaresort al ver una #ballena bebé varada en la playa , hicimos todo lo humanamente posible para poderla ayudarla a regresar a su hábitat, pero en medio de la alegría, de la esperanza y del festejo de verla nadar, al pasar las horas nos entristesimos al verla regresar a la orilla del mar. Para saber más acerca de esta hermosa ballena jorobada bebé , no te pierdas la Segunda parte.