Persona en estado de embriaguez encontró un ave herida y la envió en Uber al veterinario

El rescate de un ave herida se volvió viral en las redes sociales por la curiosa e inusual historia detrás de él. En Facebook, la fundación que acogió al animal contó que la persona que la halló se encontraba en estado de embriaguez y, al no poder transportarla a un centro veterinario personalmente, llamó un vehículo de la firma Uber para que traslade al animal.

La historia se difundió en Facebook el pasado 30 de junio del 2019 y hasta este 12 de julio alcanzó más de 1 400 compartidos en la red social de Mark Zuckerberg. Fue el Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah (Wrcnu) el que recibió al ave herida y contó esta historia "inédita" que muchos podrían no creer.



"¿Qué haces cuando te encuentras un animal silvestre enfermo, herido u huéfano, pero has tomado unos tragos de más? Este rescatista llamó a un Uber", dice la publicación.



El centro explica que el ave hallada es un jilguero menor que fue "el único ocupante de un vehículo de Uber que viajó hacia el Wrcnu" y que el animal ingresó al centro el 29 de junio del 2019.



La publicación destaca que a veces "sentimos que lo hemos visto todo y no nos puede sorprender nada, pero siempre hay alguien allí afuera que nos demuestra que estamos equivocados".



El centro de rescate no reveló el nombre de la persona que costeó el viaje de Uber del pájaro, pero sí le envió un mensaje de agradecimiento. "Gracias al rescatista que ayudó a este pequeño a recibir el cuidado que necesitaba a tiempo y gracias por mantenerte a ti mismo y a otros a salvo en el camino".

La publicación está llena de comentarios que aplauden la acción de este 'héroe anónimo'. "¿Quién eres? Soy tu fan número 1?, le dice una usuaria. "Es el mejor uso que se le puede dar a un Uber. Quien lo encontró puede haber estado muy borracho para manejar, pero es claro que su juicio no estaba deteriorado", dijo otro.