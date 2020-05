Representante de banda surcoreana BTS se disculpa por visita a un bar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El representante de la popular banda de jóvenes surcoreana BTS se disculpó en nombre de uno de sus miembros que acudió a un bar en abril, justo cuando el país está tratando de contener un brote reciente de coronavirus en Seúl.

Jungkook, el principal vocalista de BTS, visitó un restaurante y bar en el vecindario de Itaewon con amigos el 25 de abril, dijo el lunes 18 de mayo de 2020 Big Hit Entertainment, la firma que representa a la banda.



Este mes aparecieron nuevos casos en ese vecindario, luego que las medidas de distanciamiento social se flexibilizaron el 6 de mayo, lo que llevó a las autoridades a demorar la reapertura de las escuelas y volver a cerrar los bares y clubes.



"No tenemos excusa (...) Inclinamos la cabeza para disculparnos", afirmó la compañía.



El cantante de 22 años, quien estuvo allí antes de que se confirmara el primer caso entre los asistentes al club de Itaewon, no mostraba síntomas y dio negativo de coronavirus, dijo Big Hit.



"Él también lamenta profundamente no haber seguido seriamente las medidas de distanciamiento social", agregó.



Corea del Sur ha sido elogiada por su rápida y efectiva respuesta a la pandemia, pero el resurgimiento de los casos ha generado preocupación por una segunda ola de infecciones.



Antes de que las reglas se flexibilizaran el 6 de mayo, las autoridades habían permitido a los clubes y bares permanecer abiertos mientras cumplieran con medidas estrictas de distanciamiento social, al tiempo que aconsejaban a las personas no asistir.



Medios locales reportaron que miembros de otras tres bandas de jóvenes estuvieron con Jungkook ese día, entre ellos Cha Eun-woo de Astro, Mingyu de Seventeen y Jaehyun de NCT.

Los representantes de los tres músicos emitieron comunicados confirmando su presencia y disculpándose por no cumplir las medidas de distanciamiento social.