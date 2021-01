Un repartidor rescata a un bebé abandonado en una carretera de EE.UU.

Juan Carlos Flores, repartidor de la empresa Amazon, se convirtió en un héroe después de rescatar a un bebé que fue abandonado en la calle tras el robo de un vehículo.

En imágenes emitidas por el medio ABC News se observa que un atracador robó un auto con el bebé dentro y al poco tiempo se detuvo para sacarlo del vehículo y ponerlo en una calle de Houston, Texas.



A continuación, una furgoneta de Amazon se para en mitad de la carretera y Flores, oriundo de Guanajuato, México, se acerca en ayuda del pequeño.



En declaraciones al programa Un Nuevo Día, este martes 26 de enero del 2021, el hombre dijo que al inicio pensó que se trataba de basura pero al acercarse vio que era un bebé. "Pensé que era de un vecino y seguí con el trabajo. A los 5 o 10 minutos regresé y seguía en el mismo lugar, no se me hizo algo común y fui a la casa más cercana y pregunté si era de ellos", agregó.

El bebé fue abandonado en una calle de Houston, Texas. Foto: captura

Al recibir una respuesta negativa, Flores llamó de inmediato a la Policía y ahí se enteró que habían robado el vehículo con el bebé. "He mirado muchas cosas pero no de este tipo. Eso solo lo ves en la televisión, en las películas", afirmó.



Flores mencionó al medio que se siente muy contento de que la mamá del bebé se haya reencontrado con su hijo, "imagínese si otra persona lo hubiera encontrado o pasaba la basura. Gracias a Dios lo encontré y está con su mamá, que es lo más importante".



Tras el hecho, no se ha confirmado ningún arresto, por lo que las autoridades han pedido a la comunidad que ayude a identificar al conductor a partir del video del incidente.



De acuerdo con información del sitio 20minutos.es, el video proporcionado por Ageint Security confirmó que varios conductores de camiones de reparto habían pasado al lado del bebé en los 22 minutos antes de que Flores lo viera.