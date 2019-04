Cambio de imagen de Reneé Zellweger al cumplir 50 años asombra a sus fans

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sí, los famosos también cambian con el paso de los años. Reneé Zellweger ya no es la actriz veinteañera, en pleno auge de su carrera, de la década de 1990. Este jueves 25 de abril de 2019, la estrella de Hollywood cumple 50 años y ha causado revuelo en redes sociales con su más reciente imagen.

Y es que, al parecer, los usuarios de las distintas plataformas en Internet se niegan ver a los famosos envejecer. En sus mensajes, las personas le reprocharon a Zellweger los aparentes retoques estéticos (cirugías o bótox), situación que ella ha negado desde 2014. En ese año, la protagonista del 'El diario de Bridget Jones' también fue víctima de comentarios negativos por su aspecto, según publica el portal Infobae.



Desde aquel episodio, la actriz de ‘Jerry Maguire’ se ha alejado de las cámaras de la farándula y de las redes sociales para evitar las críticas. Sin embargo, después de la aparente ausencia en el mundo del espectáculo, Zellweger reapareció este jueves con una imagen renovada en una nueva producción.



Zellweger se encuentra con nuevos proyectos. Esta vez no para el cine tradicional, sino en una serie de Netflix: ‘What if’ (en español, ‘Dilema’). Esta producción aún no se estrena. Sin embargo, ya circula una imagen de la actriz en una escena similar a la de Sharon Stone en ‘Bajos Instintos’.



Netflix realizó un video de expectativa sobre la producción en la que se observa a la actriz con cabello corto y una silueta estilizada. "¿Lo arriesgarías todo si te ofreciesen tener lo que más quieres?", pregunta la plataforma de streaming a los usuarios.