René Higuita se cortará el cabello tras perder una apuesta

La leyenda del fútbol colombiano, René Higuita, realizó una osada apuesta tras desafiar a la selección colombiana que debutaba en la Copa América.

El exguardameta, de 52 años, en una entrevista comentó que siempre se apuesta por la selección y no dudó en poner en juego su característica cabellera. “El grupo de Colombia no es fácil, pero esto es fútbol y los favoritos no han llegado en competencias como la Champions o la Liga colombiana. En este grupo los más fuertes serían Argentina y Colombia. Y nuestra selección tiene experiencia y sus jugadores están en grandes equipos del mundo. Solo necesitamos que concreten algo ganando la Copa América", el pasado 12 de junio del 2019.



Minutos después, Higuita en redes sociales confirmó lo dicho y escribió "Siempre apostamos todo por la tricolor, hoy aposté mi pelo, ¿ustedes que apostarían?", y mencionó a otros jugadores como 'Tino' Asprilla, 'Pibe' Valderrama, Óscar Cordoba, Mario Yepes, 'Patron' Bermudez, Freddy Guarín, Abel Aguilar, Ivan Córdoba y 'Chicho' Serna.

Al quedar eliminado Colombia en manos de Chile, este viernes 28 de junio, los seguidores del futbolista no tardaron en bromear en redes sociales con memes e imágenes de su posible look.

La leyenda colombiana agradeció a los jugadores por todo el trabajo que hicieron en la Copa América. La selección cafetera completó una fase perfecta con victorias y sin recibir goles.



Gracias muchachos por toda la entrega que mostraron en la cancha , Gracias por dejar nuestro nombre en alto , hoy el pais les agradece !! Mil y mil gracias por permitirnos soñar 💛💙❤️ — Rene Higuita (@higuitarene) 29 de junio de 2019

El periodista colombiano Héctor Hidalgo publicó, el sábado 29 de junio, un video donde los amigos de René le cortan el cabello. Faustino Asprilla. El 'Tino' sacó unas tijeras y le quitó el primer mechón de pelo al exguardameta de la Selección Colombia. Alentándolo estaba el 'Pibe' Valderrama.