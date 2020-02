Agenda Cultural: Reliquias de Pink Floyd se presentan en un show en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Pink Floyd es uno de los grandes íconos culturales del siglo XX. Parte de la extensa obra de la banda de rock británica sonará en Pink Floyd Show 2020, este viernes 28 de febrero del 2020, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, a las 20:00.

Pink Floyd Relics es una agrupación creada en 2017 que pondrá en escena un repertorio de grandes éxitos, acompañados con un ‘performance’ en vivo y un show visual.

​

Actualmente, Relics está conformado por Caspián Es (voz y dirección creativa), Sebastián Naranjo (guitarra), Raúl Naranjo (bajo), David Lara (teclado), Gustavo Pazmiño (batería) y Fernando Coronel (guitarra e instrumentos étnicos).

Caspián Es y Sebastián Naranjo durante la presentación. Foto: cortesía

En el concierto del viernes estarán acompañados por Mafe Naranjo y Amalia Cárdenas, en los coros y Santiago Jiménez (Sal y Mileto), en el saxo. La puesta en escena también incluirá la presentación de Luna Diana, con un show de hula.



Para Sebastián Naranjo, la vigencia de una banda con 55 años de trayectoria radica en el enfoque político, la introducción de innovaciones técnicas y el ingenio musical. “Los temas y conflictos humanos que aborda la banda en sus canciones están más vigentes que nunca porque no han sido resueltos”, explica.



Bajo ese criterio, dice Naranjo, Pink Floyd reúne cinco generaciones de seguidores. De ahí que Pink Floyd Show aspira a ser un espacio de encuentro intergeneracional.

Esta vez se diseñaron sets conceptuales con temas de discos como ‘Animals’, ‘Dark Side of the Moon’, ‘Wish you Were Here’, ‘The Wall’, ‘Division Bell’, así como algunos guiños a ‘Meddle’ y su etapa psicodélica.



Alicia en el país de las maravillas, en ballet



La obra se presentará este domingo 1 de marzo del 2020, desde las 11:00 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Este domingo 1 de marzo del 2020, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE), se presentará la obra ‘Alicia en el país de las maravillas’.



La puesta en escena está acompañada de una imponente escenografía y vestuario. La presentación estará a cargo del Ballet Nacional del Ecuador.

​

Esta historia comienza cuando la protagonista, Alicia, persigue a un nervioso conejo blanco hasta caer en su madriguera. Es la entrada a un mundo fantástico donde el tiempo, el espacio, el juego y los sueños se confunden constantemente, presentando fallas lógicas.



La obra se presentará desde las 11:00 hasta las 12:30. Los pases se podrán adquirir en linea ingresando a este sitio web y en las boleterías de la CCE.



Personas de la tercera edad, con discapacidad y niños hasta los 10 años reciben un 50% de descuento, en la boletería de la CCE, presentando cédula o carnet que confirme la información.



Un tributo a José José y Camilo Sesto, en Quito

El evento se desarrollará el viernes 28 de febrero del 2020, desde las 19:30, en el Teatro México (sur de Quito).

El viernes 28, a las 19:30, en el Teatro México, ubicado en las calles Tomebamba y Antisana (junto a la estación de trenes de Chimbacalle) se realizará un tributo en conjunto a los artistas José José y Camilo Sesto.

​

El evento se lleva a cabo al cumplirse 30 años de trayectoria artística de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. El concierto estará bajo la dirección de Luis Alberto Castro.

​

Con la participación del cantante tenor Freddy Godoy, los asistentes podrán disfrutar de los temas más reconocidos de estos dos grandes de la canción como Lo pasado, pasado, La nave del olvido, Perdóname, Si me dejas ahora, entre otros de sus carreras.

Los boletos se los puede adquirir en este sitio web o en las boleterías del teatro.



Sonidos y danzantes, en una muestra del Alabado

La exposición se presenta hasta el próximo 17 de mayo, en el Museo Casa del Alabado.

En el marco de su décimo aniversario, el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, ubicado en Cuenca N1-41, entre Rocafuerte y Bolívar, se continúa con la exposición ‘Sonidos y danzantes: una experiencia contemplativa y sensorial’, hasta el 17 de mayo de 2020.



La muestra explora la relación entre los universos sonoros y rituales en el mundo precolombino. Esta exhibición presenta una mirada actual hacia las sociedades originarias del Ecuador a través del prisma de las tecnologías, la capacidad de creación y producción de objetos sonoros en el pasado y la danza como territorio del sonido.



La exhibición está abierta al público desde las 11:00 hasta las 15:00. La entrada al público es gratuita.