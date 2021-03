Más corazones 'rotos' en este 2021; los famosos que se dijeron adiós

La pandemia no solo ha tenido consecuencias catastróficas en la salud de millones de personas y en la economía de los países. También ha sido causante de rupturas amorosas y los 'famosos' no han sido la excepción. La más reciente es la de los cantantes Anuel AA y Karol G, pero son muchas más las relaciones sentimentales que no han podido contra el confinamiento y el covid-19. La revista Hola recoge algunas de las rupturas más sonadas.

Los músicos Karol G y Anuel AA se separaron luego de dos años y tres meses juntos, de acuerdo a la cadena Univisión.



No se sabe cuál es la fecha exacta en la que los reguetoneros pusieron punto final a su relación, pero aseguran que ya llevan varios meses separados y hay probabilidades de que se deba a una infidelidad.



Hasta ahora ninguno de los dos músicos ha confirmado su separación, pero ha sido muy notoria su falta de interacción en redes sociales.



El pasado 14 de febrero, Karol G celebró su cumpleaños número 30 y en las grabaciones de su festejo no había señales de que Annuel estuviera con ella. Sin embargo, sí recordó la fecha compartiendo una fotografía de ambos en sus stories de Instagram, en la que solo escribió “felicidades”.



Kim Kardashian y Kanye West también se dijeron adiós

​

Ha sido una de las más impactantes ruptura amorosas de los famosos, luego de casi siete años de matrimonio y cuatro hijos. La pareja dejó de mantener comunicación después de que Kim le pidiera el divorcio a Kanye. Todo indica que la relación amorosa terminó de mala forma.



Ana de Armas y Ben Affleck

​

La pareja más romántica del 2020 rompió sus lazos amorosos en enero del 2021. Sus allegados aseguran que lo hicieron por teléfono. A pesar de solo haber pasado poco más de un año juntos causaron sensación en las redes.



Jennifer López y Alex Rodríguez



Una de las más recientes rupturas entre las parejas famosas del 2021 se produjo porque al parecer hubo una tercera persona en la relación, lo que la quebrantó. Jennifer López no aceptó las supuestas infidelidades de Alex Rodríguez.

​

Sara Carbonero e Iker Casillas

​

La pareja más querida de España le dijo adiós a su matrimonio en los mejores términos. La periodista y el ex futbolista publicaron el mismo comunicado y rogaron por privacidad ante su situación. A pesar de que su relación amorosa se perdió, ambos han confirmado que seguirán juntos criando a sus hijos.



Estas rupturas amorosas se suman a otras ocurridas durante la pandemia como las de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, Sebastián Yatra y Tini Stossel, Olivia Wilde y Jason Sudeikis, Emma Portner y Elliot Page, por mencionar algunas.