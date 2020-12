Reino Unido, primer país en aprobar la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca y Oxford

Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, con la esperanza de que tan rápida iniciativa ayude a contener la ola de contagios invernal provocada por una nueva variante altamente contagiosa del virus.

El Gobierno de Boris Johnson, que ya ha encargado 100 millones de dosis de la vacuna, dijo que había aceptado una recomendación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) de conceder la autorización de emergencia.



La decisión supone un espaldarazo para una vacuna que se considera esencial para las inmunizaciones en masa en el mundo en desarrollo, así como en Reino Unido, aunque no elimina las dudas sobre los datos de los ensayos que hacen poco probable que su aprobación sea igual de rápida en la Unión Europea o en Estados Unidos.



"El NHS (Servicio Nacional de Salud) podrá administrar estas inyecciones en los brazos de la gente a la velocidad en que se puedan fabricar", dijo el secretario de Salud Matt Hancock a Sky News.



"Ahora también, con la aprobación esta mañana, estoy muy confiado en que podemos vacunar a suficientes personas vulnerables para la primavera como para poder ver nuestra ruta de salida de esta pandemia".



Johnson calificó la aprobación de "triunfo para la ciencia británica".



Hancock dijo que cientos de miles de dosis estarían disponibles la semana que viene para su administración en Reino Unido, que ya tiene en marcha la campaña de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech.



Los ensayos han mostrado que la vacuna de Oxford es menos eficaz que la de Pfizer/BioNTech, pero, lo que es crucial para los países con infraestructuras sanitarias más básicas, puede almacenarse y transportarse en congeladores normales, en lugar de tener que preservarse en frío extremo a temperaturas de -70 grados centígrados (-94 Fahrenheit).



India interesada



La India está dispuesta a empezar a administrar la nueva vacuna el mes próximo. El Serum Institute of India (SII), el mayor productor mundial de vacunas, ya ha fabricado unos 50 millones de dosis. Chile también está interesado.



Reino Unido se ha diferenciado de otros países occidentales con su enfoque de vía rápida para las vacunas. En el caso de la vacuna de Pfizer/BioNTech, concedió la luz verde semanas antes de que lo hiciera la Autoridad Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) de la UE.



Un organismo asesor del Gobierno británico recomendó el miércoles un cambio de rumbo para dar al mayor número posible de personas una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de inmediato, en lugar de dar la segunda dosis de refuerzo en el menor tiempo posible.



La incertidumbre ha girado en torno al patrón de dosificación más efectivo para la vacuna de AstraZeneca/Oxford desde que se publicaron unos datos el mes pasado que mostraron una tasa de éxito del 90% para una media dosis seguida de una dosis completa, pero sólo el 62% - aún más que suficiente para los reguladores- para dos dosis completas.



Los Estados quieren garantizarse la aceptación pública generalizada de una nueva vacuna a fin de lograr la denominada "inmunidad de rebaño", mientras hacen frente a campañas antivacunas capaces de difundir rápidamente sus mensajes a través de las redes sociales.



Antonella Viola, inmunóloga de la Universidad de Padua (Italia), dijo que la divergencia entre los organismos reguladores envía un "mal mensaje" que desorienta a los ciudadanos.



"Si bien no hay dudas sobre la seguridad de la vacuna, la eficacia no está clara, y demasiados errores y anuncios han complicado la interpretación de los datos", dijo.



Pero para algunos, la gravedad de la pandemia es suficiente para merecer una acción rápida.



La pandemia ya ha matado a 1,7 millones de personas en todo el mundo, sembrando el caos en la economía mundial y alterando la vida normal de miles de millones de personas desde que comenzó en la ciudad china de Wuhan hace un año.



Reino Unido y Sudáfrica en particular están lidiando con nuevas variantes del coronavirus, que según el Gobierno británico y los científicos son más contagiosas. Muchos países han respondido prohibiendo los vuelos de pasajeros y bloqueando el comercio.



"Para salir de esta debacle, no hay otra alternativa que la de que una mayoría significativa de la población sea portadora de un alto nivel de anticuerpos neutralizadores", dijo Danny Altmann, profesor de inmunología del Imperial College de Londres.



"Sospecho que esta (autorización) acelerará las cosas varios meses. Una población inmune para la primavera empieza a parecer factible".



El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo a la radio de la BBC que Reino Unido debería ser capaz de vacunar a decenas de millones de personas para finales del primer trimestre.