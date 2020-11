Reinfección por covid-19 es poco probable durante al menos 6 meses, según estudio

Es muy poco probable que las personas que han tenido covid-19 lo contraigan de nuevo durante al menos seis meses después de su primera infección, según un estudio británico de trabajadores de la salud en la primera línea contra la pandemia.

Los hallazgos deberían ofrecer algo de tranquilidad a los más de 51 millones de personas en todo el mundo que se contagiaron con la enfermedad, dijeron investigadores de la Universidad de Oxford.



"Son realmente buenas noticias, porque podemos estar seguros de que, al menos en el corto plazo, la mayoría de las personas que contraen covid-19 no lo volverán a tener", afirmó David Eyre, profesor del Departamento de Salud de la Población de Nuffield en Oxford, quien codirigió el estudio.



Casos aislados de reinfección con covid-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, habían hecho temer que la inmunidad podría ser de corta duración y que los pacientes recuperados podrían enfermarse de nuevo rápidamente.



Pero los resultados del estudio, realizado en una cohorte de trabajadores de la salud del Reino Unido, que se encuentran entre los que tienen mayor riesgo de contraer covid-19, sugieren que es probable que los casos de reinfección sigan siendo extremadamente raros.



"Estar infectado con covid-19 ofrece protección contra la reinfección para la mayoría de las personas durante al menos seis meses", dijo Eyre. "No encontramos nuevas infecciones sintomáticas en ninguno de los participantes que dieron positivo en la prueba de anticuerpos".

El estudio, que forma parte de un importante programa de pruebas para el personal, cubrió un período de 30 semanas entre abril y noviembre de 2020. Sus resultados no han sido revisados por otros científicos, pero se publicaron antes de la revisión en el sitio web MedRxiv.



Durante el estudio, 89 de los 11 052 empleados sin anticuerpos desarrollaron una nueva infección con síntomas, mientras que ninguno de los 1 246 empleados con anticuerpos desarrolló una infección sintomática.



El personal con anticuerpos también tenía menos probabilidades de dar positivo en la prueba de covid-19 sin síntomas, dijeron los investigadores, con 76 sin anticuerpos dando positivo, en comparación con sólo tres con anticuerpos. Esos tres estaban bien y no desarrollaron síntomas de coronavirus, agregaron.



"Continuaremos siguiendo de cerca a esta cohorte de personal para ver cuánto tiempo dura la protección y si una infección previa afecta la gravedad de la infección si las personas se infectan nuevamente", dijo Eyre.