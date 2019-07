Fundación Reina de Quito propone al alcalde Yunda un certamen con énfasis social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las integrantes de la Fundación Reina de Quito esperarán en los próximos días una respuesta del alcalde Jorge Yunda sobre su pedido de que el Municipio delegue a la ONG la organización del certamen de la capital ecuatoriana, que este año cumpliría 60 años.

"Fue una reunión muy amistosa para escuchar las propuestas, argumentos e ideas de la Fundación Reina de Quito, para darle un contenido más social al concurso y ahora el despacho del Alcalde analizará y se hará un pronunciamiento al respecto", dijo el secretario de Comunicación del Municipio de Quito, Esteban Michelena, este lunes 22 de julio del 2019.



Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación, contó que la reunión tardó unos 45 minutos. Jorge y Liliana Yunda, alcalde de Quito, y presidenta de la Unidad Especial Patronato San José, respectivamente, escucharon sobre el proyecto que la ONG preparó para renovar el evento Reina de Quito "con algunos cambios pertinentes en varias áreas" y solicitaron autorización para realizar "el evento oficial", conservando el nombre.



La Reina de Quito 1994-1995 mencionó que algunos de los cambios ya los habían propuesto en ediciones pasadas del reinado al Patronato San José, pero que no se aplicaron porque la Fundación no participaba en la organización del certamen.

Entre las modificaciones, la Fundación plantea profundizar en los proyectos sociales que las chicas que participan en el reinado deben incluir al momento de inscribirse. Aunque este ya era un requisito los años pasados, Arteta explica que se delimitaría el proyecto a temas relacionados con el medio ambiente, la educación inclusiva y el empoderamiento de grupos de atención prioritaria, como mujeres, personas GLBTI, minorías étnicas, personas de la tercera edad, niñez, adolescencia, etc.





La idea es que las 30 mejores propuestas se seleccionen y que un jurado entreviste al grupo, para seleccionar a 12 participantes (ya no serían llamadas candidatas). En la noche de la elección, no se haría una sola pregunta sobre temas relacionados con la ciudad, sino que un moderador realizaría una entrevista corta, para que cada participante pueda explicar mejor su proyecto. Al final, habría tres o cuatro ganadoras.

En la reunión las exreinas entregaron un proyecto de la organización de la elección de Reina de Quito que estaría a su cargo. Foto: Cortesía Municipio de Quito



El vicealcalde Santiago Guarderas asistió a la reunión y considera que los cambios propuestos son muy importantes, en la medida en que se pone énfasis en el proyecto social que emprenderá quien gane la elección. Además de ese punto, le pareció vital que entre las propuestas se esté analizando que la ganadora del concurso no reciba una corona. Sin embargo, aún falta conocer la decisión final del alcalde Yunda y de su hermana, quien dirige la institución que tradicionalmente ha estado a cargo de organizar el certamen.



En el encuentro participaron también Esteban Michelena, secretario de Comunicación, y Diego Jara, secretario de Cultura. Las exreinas de Quito María Caridad del Castillo (presidenta), Daniela Almeida (presidenta de honor), María Teresa Donoso (vicepresidenta), y Angie Vergara, Sara Garcés y Rocío Avilés (vocales) acompañaron a Arteta en la presentación del proyecto. Está previsto que el Alcalde anuncie su resolución en los próximos días.

Esta tarde Liliana Yunda, presidenta del Patronato, compartió en su cuenta de Twitter una carta de ONU Mujeres de congratulaciones por el anuncio del Municipio de Quito de no realizar el certamen de belleza.