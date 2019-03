El pedido del príncipe Enrique y Meghan Markle que la reina Isabel II negó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La reina Isabel II y su hijo el príncipe Carlos negaron al príncipe Enrique y a Meghan Markle un pedido de independencia con el que buscaban crear su propia "marca filantrópica" independiente de la de la Familia Real Británica y así poder elegir las causas solidarias que desean apoyar. Así lo reportaron medios internacionales.

De acuerdo con información difundida por el portal británico Express, los futuros padres "querían crear la marca Sussex que era totalmente independiente de la Familia Real". Por su lado, una fuente dijo al medio The Sunday Times que los duques de Sussex querían "tener total independencia del palacio de Buckingham, pero les dijeron que no, que no pueden ir y hacer lo que ellos quieran".



Lo que la reina Isabel II sí aceptó, según los reportes, es que el príncipe Enrique y Meghan Markle tengan una oficina separada del príncipe Guillermo y Kate Middleton, duques de Cambridge. Sin embargo, aún manejaran sus causas filantrópicas bajo el nombre de la Familia Real.



La fuente citada por The Sunday Times dijo que el motivo por el cual la reina Isabel negó el pedido de los duques de Sussex fue una "estructura institucional que no permite ese tipo de independencia".



El portal E! News informa por su parte que la duquesa "busca continuar con su rol como activista" y que por ello se presentó el pedido de independencia.

Hasta este 18 de marzo del 2019, el palacio de Buckingham, que representa a la reina Isabel y el palacio de Kensington, residencia del príncipe Enrique y Meghan Markle y del príncipe Guillermo y Kate Middleton no se han pronunciado tras el reporte difundido por el Times.