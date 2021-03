La Reina Isabel respondió a las revelaciones de Harry y Meghan

Las recientes declaraciones de Harry y Meghan Markle en el programa de Oprah Winfrey provocaron la reacción de la realeza británica. Este martes 9 de marzo de 2021, el palacio de Buckingham emitió un comunicado oficial en nombre de la reina Isabel II de Inglaterra, en el que se refiere a la entrevista.

“Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de cuán desafiantes han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado”, dice el comunicado difundido a través de medios internacionales.



Harry y su esposa Meghan Markle participaron en una entrevista concedida a Oprah Winfrey que se transmitió el domingo 7 de marzo por la noche a través de la cadena CBS. En ese encuentro surgió una serie de declaraciones que pusieron a la familia real británica en el centro de una nueva polémica.



“En esos meses en los que estaba embarazada, casi al mismo tiempo teníamos una conversación paralela de 'no te darán seguridad, no te darán un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca”, le contó Meghan a su anfitriona sobre cómo el tema racial influyó en su relación con la familia real.



En ese mismo encuentro, Meghan también se refirió a su salud mental y el hecho de haber contemplado el suicidio mientras fue parte de la familia real.



“Me avergonzaba tener que admitirlo ante Harry. Sabía que, si no lo decía, lo haría. Simplemente no quería seguir viva”, dijo sobre el tema.



Tras la entrevista, Oprah Winfrey dijo que, en una conversación tras cámaras, el príncipe Harry le habría confesado que los comentarios racistas sobre Meghan y su hijo no procedieron de la Reina Isabel ni de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo.



El comunicado del palacio inglés cierra con un cortés saludo. “Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia”.