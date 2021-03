Reina Isabel de Inglaterra: 'Piensa en los otros y vacúnate contra el covid-19'

La reina Isabel de Gran Bretaña, de 94 años, que el mes pasado se vacunó por primera vez contra el covid-19, ha animado a la población a seguir su ejemplo, afirmando que no le dolió y que los que se muestran recelosos deberían pensar en los demás.

La monarca y su marido, el príncipe Felipe, de 99 años, que actualmente está hospitalizado por una infección no relacionada con el covid-19, recibieron sus vacunas en el castillo de Windsor, ya que su edad les sitúa en el grupo prioritario para el despliegue de la vacuna contra el coronavirus en Inglaterra.



"Una vez que te has vacunado, tienes la sensación de estar protegido, lo que creo que es muy importante, y por lo que pude ver, era bastante inofensivo", dijo la reina en una videollamada con los funcionarios de salud que supervisan las inoculaciones en las cuatro naciones del Reino Unido.



"Fue muy rápido, y he recibido muchas cartas de personas que se han sorprendido de lo fácil que era vacunarse. Y el pinchazo no dolió en absoluto", añadió, comparando el virus con una plaga.



Más de 18,6 millones de británicos han recibido ya su primera inyección de la vacuna para el covid-19, y personalidades como el cantante Elton John y el actor Michael Caine se han sumado a las campañas que animan a la gente a vacunarse.



El ministro de vacunas británico dijo esta semana que entre el 11% y el 15% del público tenía dudas sobre la posibilidad de vacunarse, especialmente entre los grupos étnicos minoritarios, por teorías conspirativas en torno a las inoculaciones.

"Obviamente, es difícil para la gente si nunca se ha vacunado, porque debe pensar en otras personas además de en sí misma", dijo la reina, que calificó de "notable" el despliegue de la vacunación en Gran Bretaña, uno de los más rápidos del mundo.