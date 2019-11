'Me matarán' dice reina de belleza que está a punto de ser deportada a Irán

LEA TAMBIÉN

Bahar Zare Bahari, la reina de belleza que representó a Irán en el certamen internacional Miss Intercontinental que tuvo lugar en Manila (Filipinas) el pasado 26 de enero del 2019 ahora solicita asilo al país que acogió el concurso y en el que ha vivido desde el 2014. Teme regresar a Irán. "Me matarán", dijo la reina de belleza quien mantiene una posición abiertamente crítica con el gobierno de su país.

Según informó la cadena CNN el pasado 28 de octubre del 2019, Bahari ha pasado casi dos semanas en el interior del aeropuerto internacional de Manila. Una semana antes, el Departamento de Inmigración de Filipinas dijo por medio de un comunicado que la Interpol había generado una orden internacional de arresto contra Bahari. Es decir que sobre la reina de belleza pesa una notificación roja.



Según CNN, la agencia no ha especificado que país solicitó la notificación roja, pero en declaraciones al medio, Bahari aseguró que un oficial de inmigración le había dicho que fue Irán el país que solicitó su captura en el 2018.



Bahari ha vivido en Filipinas desde el 2014 "y no voy a regresar a Irán", sentenció. "Les he explicado muchas veces, ¿cómo puedo tener un caso criminal en Irán cuando he estado viviendo aquí?", cuestionó. Logró ingresar a Filipinas con una visa de estudiante que obtuvo para estudiar para convertirse en dentista y desde entonces ha renovado ese permiso anualmente. Su visa actual expira en enero del 2020.



Ahora la reina de belleza vive en una habitación para pasajeros del Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila (Filipinas). Había permanecido allí desde que llegó de Dubai el 17 de octubre del 2019. "Estoy mentalmente enferma", dijo y aseguró que la poca certeza que tiene sobre su caso la está agotando.



El 17 de octubre regresó a Filipinas de un viaje que realizó a Oriente Medio. A su arribo al país en el que ha vivido por cinco años se le negó la entrada. Por ello solicitó el asilo. Ella cree que si una orden de captura legítima pesara en su contra no habría podido obtener las visas que obtuvo para viajar a Oriente Medio.



Las autoridades de Filipinas emitieron un comunicado en el que aseguran que Bahari también ha sido acusada de haber agredido y causado lesiones a una persona en la ciudad de Dagupan. Sin embargo, según CNN, el texto no especificaba si esta fue la razón por la que se levantó una orden de captura en su contra o si el pedido se originó en Irán.



Bahari dice que las acusaciones de agresión con lesiones son "una gran mentira" que está diseñada para obligarla a regresar a Irán. Según su declaración, cuando regresó de Dubai las autoridades de Manila le impidieron el ingreso al país, entonces fue llevada a un cuarto en el que los oficiales le explicaron que había un problema con su visa.



Tras una breve espera se le informó que debía regresar a Irán. Bahari asegura que las autoridades aeroportuarias intentaron convencerla de tomar un avión que la llevara a su país natal, pero ella se sentó en el piso del aeropuerto y dijo que no iría a ningún lado. Asegura que lo hizo con miedo de que la obligaran a levantarse, por lo que empezó a gritar.



Unos 10 minutos después, un amigo suyo llegó e intentó convencer a las autoridades de que Bahari sería asesinada o encarcelada si regresaba a Irán. "Su amigo empezó a llorar antes de ser arrestado", dice CNN. Las autoriades del país aseguran que el hombre fue "revoltoso" y que vulneró las seguridades del aeropuerto para llegar hacia donde estaba la reina de belleza.



En su cabeza existe una teoría. Irán solicitó su captura por apoyar a Reza Pahleví, príncipe heredero de Irán e hijo mayor del sah Mohammad Reza Pahlaví. Según CNN, durante su participación en el certamen Miss Intercontinental ella utilizó una imagen de Pahlavi y la bandera de la exmonarquía de Irán como accesorios.

Ella responsabiliza a las autoridades iraníes por su salud y asegura que también es blanco de persecución por su activismo social. La reina de belleza ejerce además como maestra y asegura que parte de su vocación es enseñarles a las niñas que "no son cosas, no son juguetes, son seres humanos y tienen los mismos derechos que los niños".