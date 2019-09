SinReggaetonNoHayLatinGrammy: Reguetoneros critican ausencia de nominaciones en los Grammy Latino

LEA TAMBIÉN

El español Alejandro Sanz lidera, con ocho, las nominaciones al Grammy Latino anunciadas este martes 24 de septiembre del 2019 y que desataron una avalancha de quejas entre algunos reguetoneros que no fueron considerados.

Sanz compite con '#Eldisco' en la categoría de mejor álbum, pero además en mejor grabación y canción con dos temas: No tengo nada y Mi persona favorita, que interpreta con Camila Cabello.



El intérprete también está nominado a mejor álbum vocal pop contemporáneo ('#Eldisco') , mejor canción pop (Mi persona favorita) y mejor video musical versión larga (Lo que fui es lo que soy) , informó la Academia Latina de la Grabación.



“Celebro cada nominación por todas y cada una de las personas que están detrás de cada premio. Siempre gracias. Enhorabuena a todos los nominados”, escribió el autor de 50 años, ganador de 20 Grammys Latinos y tres anglófonos.



Los premios más importantes de la música latina se entregan el 14 de noviembre del 2019 en Las Vegas. Un día antes, el artista colombiano Juanes, nominado en tres categorías, será homenajeado como la Persona del año.



“Gracias infinitas a todos por estas 3 nominaciones”, expresó el intérprete de la La camisa negra, el segundo mayor ganador histórico del Grammy Latino, con 24, uno menos que Calle Ciega.



Juanes aspira este año al gramófono con dos temas a mejor grabación del año: Querer mejor, junto a la canadiense Alessia Cara y también nominada a mejor canción, y La plata con su compatriota Lalo Ebratt.



“La música latina es cada vez más popular en el mundo, nos une, enorgullece, y nos entusiasma celebrarla”, dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de La Academia Latina de la Grabación, citado en un comunicado.



Rosalía está nominada en cinco categorías por su álbum 'El mal querer' y Aute cuture como grabación del año, además de las categorías álbum vocal pop contemporáneo, canción pop y urbana.



Destacan también con múltiples nominaciones los artistas Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra y 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Kany García (3), Sech (3) y Sebastián Yatra (3).



Algunos reguetoneros como el colombiano Maluma se sintieron excluidos y expresaron su decepción.



“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA”, escribió en Instagram. “Los juntes (dúos) con los que siempre soñé, @madonna cantando en español...”.



“Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que me queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere”.

Daddy Yankee, con una nominación al igual que Ozuna, otro nombre grande del género, publicó en la misma red social una ilustración de un gramófono dorado con una equis roja encima y la consigna “Sin reggaeton no hay Latin Grammy”, que también usó como una etiqueta.



“No estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas”, escribió. “Su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO”.



Anuel AA dijo que era “un descaro” no haber sido nominado. "Ya me iba a retirar y que los de la Academia de los Grammys se pusieran a cantar”.



Bad Bunny, con dos nominaciones, no se unió al movimiento y en Instagram agradeció su nominación.

La española Aitana; la banda franco-chileno-colombiana Burning Caravan; la chilena Cami; Fer Casillas de México; Elsa y Elmar y Greeicy, todos de Colombia; los argentinos Juan Ingaramo, Paulo Londra; y los venezolanos Gerald 'Chipi' Chacón y Nella buscarán el gramófono a mejor artista revelación.



“Agradecido con los @latingrammys por tomar en cuenta mi música. Esta nominación es completamente para Venezuela” , dijo el trompetista, agradeciendo además a sus “dos guías musicales mi padre @gerardcon62 y mi maestro José Antonio Abreu que sigue cuidándome desde el cielo ” en referencia al creador del sistema de orquestas venezolano que proporciona a niños de escasos recursos una herramienta para salir de la pobreza.