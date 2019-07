¿Volverá Tony Stark en 'Spider-Man 3'?

LEA TAMBIÉN

A pesar de que Robert Downey Jr. no participa en la película, la presencia de Tony Stark en 'Spider-Man: Far From Home' es inmensa. El que fuera mentor y amigo de Peter Parker es una de las dolorosas pérdidas a las que el joven héroe tiene que enfrentarse tras 'Avengers: Endgame'. Sin embargo, y después de que el actor pusiera punto y final a su etapa en Marvel Studios, algunas informaciones señalan que podría volver en la tercera aventura en solitario del Hombre Araña.

Como indica We Got This Covered, Marvel estaría barajando la posibilidad de volver a contar con Robert Downey Jr. en 'Spider-Man 3'. Esto no quiere decir que Iron Man volvería a la primera línea del Universo Marvel por medio de algún tipo de resurrección o alguna realidad alternativa, sino que su presencia en la película estaría justificada mediante un flashback u otra técnica narrativa similar.



Ahí queda siempre la posibilidad de recuperar la tecnología B.A.R.F. de Industrias Stark que Tony usó para revivir de primera mano diversas situaciones del pasado y así poder superar traumas y que Mysterio utilizó para engañar a todo el planeta.



Dada la estrecha relación de Peter Parker y Tony Stark desde que Spider-Man apareció en 'Captain America: Civil War', no sería extraño que el superhéroe recordara en algún punto de su nueva película en solitario alguna enternecedora escena con su mentor.

De momento, todo puede pasar: la llegada del Venom de Tom Hardy al UCM, un crossover con Deadpool... y hasta que Marvel perdiera los derechos del héroe arácnido, algo poco probable.



Habrá que esperar para ver qué depara el futuro al amigo y vecino Spider-Man, al que puede verse en 'Far From Home', la película que cierra la Fase 3 de Marvel.

Es más que probable que la Casa de las Ideas comience los anuncios oficiales de la Fase 4 durante la Comic-Con de San Diego, donde podría llegar, incluso, un primer tráiler de 'Black Widow'.