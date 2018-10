El regreso de 'Halloween' arrasa en los cines de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

El regreso de 'Halloween', una de las sagas de terror más famosas del cine, ha arrasado en Estados Unidos al lograr USD 77,5 millones en su primer fin de semana en la pantalla grande, informó este 22 de octubre del 2018 el portal especializado Box Office Mojo.

Dirigida por David Gordon Green, esta cinta es una secuela directa del clásico de John Carpenter, estrenado en 1978, y permite a Jamie Lee Curtis retomar el papel con el que debutó en el cine: la sufridora Laurie Strode, que vuelve a ser acechada por el enmascarado Michael Myers, uno de los villanos más icónicos del séptimo arte.

A gran distancia de 'Halloween' se situó la nueva versión del musical 'A Star is Born', que logró USD 19,3 millones.



El filme supone el debut tras las cámaras de Bradley Cooper y cuenta cómo una joven cantante (Lady Gaga) alcanza el estrellato mientras su pareja, un artista asolado por los fantasmas del pasado (Cooper), comienza a hundirse inexorablemente en el alcohol y las drogas.



Completa el podio la cinta 'Venom', que sumó USD 18,1 millones a una recaudación acumulada en todo el mundo que asciende ya a 461,8 millones.

'Venom' cuenta cómo un organismo proveniente del espacio otorga poderes extraordinarios al periodista Eddie Brock (Tom Hardy), quien pasa por un momento delicado en su vida tras la ruptura con su prometida (Michelle Williams), a la que traicionó para lograr una exclusiva.



El cuarto puesto fue para 'Goosebumps 2: Haunted Halloween', que se anotó 9,7 millones. Secuela de 'Goosebumps' (2015), cinta inspirada en las narraciones terroríficas para jóvenes de R. L. Stine, esta película presenta a nuevas criaturas cobrando vida por medio de un libro mágico.



Por último, el drama espacial 'First Man' obtuvo USD 8,6 millones. 'First Man', que repasa la épica aventura de Neil Armstrong en su histórico viaje espacial a la Luna a bordo de la nave Apollo 11, es una cinta dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling y Claire Foy.