Reglas para minimizar la posibilidad de contagio de covid-19 en el transporte público

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A medida que más actividades se reanudan, el trasporte público urbano e interprovincial se incrementa. Ahora que inicia el feriado, muchos aprovecharán para pasearse en sus provincias y fuera de ellas, por lo que es importante recordar las medidas de bioseguridad.

“Es claro que el medio de transporte es uno de los sitios de mayor riesgo para el contagio”, dice Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad de Salud Pública Ecuador. Si no se respeta el aforo del 50% y el distanciamiento, el riesgo se incrementa, asegura el experto. Por lo tanto, reclama a las autoridades verificar que estas reglas se respeten.



Los ciudadanos, por su lado, deben evitar subirse a buses que hayan sobrepasado el aforo. En lo posible, hay que mantener el distanciamiento de dos metros con otras personas. Además, hay otras medidas que se deben tomar.



Horario



Planificar el trayecto ayudará a que el viaje sea más eficiente y más seguro. En lo posible, preferir horarios que no sean pico y elegir líneas que estén menos congestionadas.



En el caso de viajes interprovinciales, comprar los boletos en línea o con anticipación evitará la acumulación de personas en las boleterías.



Equipo de protección personal



El uso de mascarilla es indispensable. Sacoto recomienda las N95, pues estas son más eficientes al evitar la salida y el ingreso del virus. Quienes no puedan costear estos artículos, pueden optar por usar doble mascarilla de tela, de preferencia fabricada con materiales antifluidos.



El uso de lentes, gafas y pantallas de sol también juegan un rol importante. Esto se debe a que el contagio se puede dar cuando una persona enferma tose, estornuda o exhala gotículas con el virus y estás ingresan al cuerpo de otra persona a través de los ojos, nariz o boca.



Desinfectarse las manos con alcohol gel después de pagar y al bajarse del bus es otra medida para disminuir el riesgo.



Ventilación



Se recomienda mantener abiertas las ventanas de los buses, con el fin de procurar la circulación de aire. “Está demostrado que los aerosoles juegan un rol importante en la transmisión”, señala Sacoto.



Es decir, cuando una persona contagiada habla, tose, estornuda o canta, emite pequeñísimas partículas con el virus, que se quedan flotando en el aire y que pueden ocasionar contagios. La ventilación permite que el aire contaminado salga e ingrese aire nuevo, reduciendo la posibilidad de infección.



Superficies



Si bien aún no está claro si se dan contagios a través del contacto con superficies contaminadas, es aconsejable evitar tocar cosas a menos que sea necesario.



De igual forma, evitar tocarse el rostro, pues esto podría convertirse en una vía de contagio.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan, además, lavarse las manos con agua y con jabón por 20 segundos al llegar al destino.