Refugiados climáticos de Bangladesh encuentran un hogar en Dacca

La vida de la bangladesí Mitu Begum dio un vuelco cuando, aún joven, una devastadora crecida destruyó su vivienda familiar y se vio obligada a emigrar sola a Dacca para encontrar trabajo, convirtiéndose en una más entre los millones de refugiados climáticos que sufren los efectos del calentamiento global.

Begum, de unos treinta años de edad y originaria del distrito central de Shariatpur, encontró trabajo en la capital como empleada doméstica y llegó a casarse y criar dos hijos hasta que vio su hogar destruido de nuevo por una fatalidad que tiene poco que ver con el clima.



Su marido la abandonó recientemente, embarazada ahora de unos siete meses, y Begum se encontró en las calles de Dacca hasta que fue acogida en un refugio temporal dirigido a personas afectadas por el cambio climático, que abrió sus puertas en enero del 2020.



"Ahora puedo relajarme un poco, puedo dejar a mis hijos aquí para ir a trabajar y volver por la noche sin tener que preocuparme, sin miedo a perderlos", dijo Begum.



La Corporación Municipal del Sur de Dacca, uno de los dos órganos que gobiernan la urbe de 18 millones de habitantes, abrió las puertas en enero de un refugio de unos 7 800 metros cuadrados que busca acoger a aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares por los desastres meteorológicos.

​

De acuerdo con un informe de Unicef publicado en abril de 2019, Bangladesh sufre con frecuencia inundaciones y tifones y es especialmente vulnerable al cambio climático por su geografía plana, su elevada densidad de población y unas infraestructuras poco desarrolladas.

Begum es una de las 72 mujeres que habita en el refugio construido en Dacca que acoge a personas desplazadas por los efectos del calentamiento global. Foto: EFE.

Sayeed Khokan, el alcalde saliente del sur de Dacca (la urbe celebró elecciones el pasado 1 de febrero), explicó que se trata de la primera iniciativa de este tipo en la ciudad.



"En nuestro país, mucha gente pierde sus hogares debido a la erosión de los ríos y a tormentas. Suelen ir a Dacca para sobrevivir, y viven de forma inhumana en las aceras y otros lugares abandonados", dijo Khokan.



Hasta ahora, las autoridades se limitaban a desalojar a las personas que dormían al raso, según el alcalde, una práctica con "muchos efectos negativos".



"Algunas veces el padre va a trabajar y no ve a su familia después de volver. Se pierden, al ser separados. Entonces decidimos que antes de rehabilitarlos, no vamos a desalojar a nadie. Y de esta forma de pensar nació este refugio", explicó Khokan.



El refugio de seis plantas ofrece comida y actividades para los más pequeños, así como servicios de apoyo escolar para los niños que acuden al colegio.

El refugio temporal está pensado para acoger a las personas que llegan a Dacca tras perder sus viviendas por los efectos del calentamiento global. Foto: EFE.

​

Los adultos, por otra parte, reciben formación profesional mientras que los adultos mayores disponen de una planta exclusiva con ocio y fisioterapia a su disposición, todo sin coste.



El proyecto, que según Khokan se encuentra en una fase experimental, cuenta con 1 565 beneficiarios, aunque por el momento tan solo 72 mujeres pasan la noche en el refugio, gestionado por las ONG Sajida Foundation y Concern Worldwide.



"Por ahora lo estamos gestionando con el método de prueba y error, ya que es nuestro primer proyecto de este tipo. Lo haremos completamente funcional cuando lo inauguremos formalmente", dijo Khokan, quien explicó que la idea del refugio surgió del grupo de Liderazgo Climático C40, red de 94 grandes urbes de todo el planeta.



El refugio está dirigido específicamente a los refugiados climáticos del país, aunque no por ello excluye a las personas sin hogar de la capital.



La coordinadora adjunta del proyecto, Raheba Khatun, dijo que más de 800 de los beneficiarios inscritos son víctimas de desastres relacionados con el clima como el aumento del nivel del mar, tormentas o la creciente salinidad en algunas áreas.

El refugio cuenta con áreas de entretenimiento para los niños. Trabajadores cuidan a los pequeños mientras sus progenitores trabajan. Foto: EFE.

"De las 72 mujeres que se quedan aquí por el momento, al menos 55 perdieron su hogar debido a desastres naturales. Otras se quedan porque no tienen acompañantes masculinos y no se sienten seguras durmiendo en la calle", dijo Khatun.



La iniciativa ha sido bienvenida por expertos climáticos como el director ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados de Bangladesh, Atiq Rahman, debido a la precaria situación en la que se encuentran los desplazados al llegar a Dacca.



"No conocemos el número exacto de refugiados climáticos en Dacca. Algunos estudios muestran que todos los días entre 600 y 700 personas llegan aquí, aunque estos datos tienen un margen de error", dijo Rahman.



El refugio es "una buena idea" porque hasta ahora "no había otra iniciativa visible dirigida específicamente a refugiados climáticos", señaló, antes de recordar que "no tienen a nadie esperándoles para recibirles".



No obstante, Rahman advirtió que las autoridades deberían tomar precauciones para que este colectivo sea realmente beneficiado.

El refugio también brinda apoyo escolar a los niños en sus tareas. Foto: EFE.



De acuerdo con el Centro de Seguimiento de Desplazamientos Internos de Bangladesh, casi 700 000 habitantes de la nación asiática se ven desplazados cada año por desastres naturales.



La primera ministra del país, Sheikh Hasina, afirmó en julio del año pasado que el país de 161 millones de habitantes ya está lidiando con seis millones de refugiados climáticos, cuyo número no deja de crecer.

En 2050 podrían alcanzar los 13,3 millones, haciendo a Bangladesh el país con más desplazados internos del mundo, según un informe del Banco Mundial publicado en 2018.