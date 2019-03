Matt Reeves quiere ambientar 'The Batman' en los noventa

LEA TAMBIÉN

Aunque aún no hay noticias sobre el sustituto de Ben Affleck, el Batman de Matt Reeves sigue avanzando. El guión de la nueva versión del Caballero Oscuro está en sus etapas finales, y Reeves está puliendo los últimos detalles de su visión del héroe de DC. Y según informa Discussing Film, la historia podría situarse en la década de los noventa.

No sería el primer caso de una película superheroica ambientada en el pasado ya lo hizo Marvel Studios con la primera entrega de 'Capitán América', y también fue el caso de las dos únicas películas protagonizadas en solitario por personajes femeninos, 'Wonder Woman' o 'Capitana Marvel'. Resulta revelador sobre la estrategia de DC que Batman vaya a estar ambientada en la misma época que la historia de Carol Danvers, aunque todo indica que las diferencias en el tono serán más que notables.



Situar la trama de 'The Batman' en el pasado daría un encaje perfecto al personaje dentro del Universo Expandido de DC como una versión más joven del Bruce Wayne que encarnó Affleck, además de permitir a la película crear una historia de origen para el experimentado héroe como combatiente activo contra el crimen. El estilo neo-noir se acercaría al tono de 'Batman: Año Uno', el aplaudido cómic de Frank Miller.



De confirmarse que los hechos de 'The Batman' transcurren en los noventa, sería la primera experiencia fuera del tiempo contemporáneo para la franquicia cinematográfica del Caballero Oscuro. Así, la película de Reeves seguiría la línea de las ya mencionadas 'Capitana Marvel' y 'Wonder Woman' o de' X-Men: Primera Generación', películas de superhéroes situadas en épocas pasadas que fueron grandes éxitos de taquilla.



Respecto al Bruce Wayne interpretado por Ben Affleck, entrado en años en comparación a lo que busca el director de la nueva versión e incluso a lo visto en la trilogía de Christopher Nolan, el nuevo Batman será considerablemente más joven, y se centrará en el aspecto detectivesco del héroe.

Actualmente, el casting de la película, cuya fecha de estreno está prevista para el 25 de junio de 2021, está buscando un actor cercano a la treintenta que se convierta en el Batman de Reeves. Después de descartar a Ammie Hammer, el misterio sobre el nuevo Caballero Oscuro continúa.