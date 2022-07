Video de león marino que casi ataca a una niña causó indignación

En un video compartido en redes sociales un león marino casi ataca a una niña.

La menor de entre 5 y 6 años se subió sobre el animal y éste se volteó enseguida, en modo de defensa.

El león marino trató de morderla, a lo que ella se resbaló y cayó al piso.

En la grabación se puede ver al padre de la pequeña que reacciona de inmediato y toma de la mano a su hija, haciéndola a un lado para ponerla a salvo.

If you come across a sea lion, don’t set your kid on it for a picture. pic.twitter.com/jZk8QiJlz6