Video: hombre ataca con torta a la Gioconda

El Museo del Louvre rehusó este lunes 30 de mayo de 2022 pronunciarse sobre el ataque contra la Gioconda de Leonardo Da Vinci por parte de un hombre disfrazado en silla de ruedas y con una peluca de mujer, que tiró este domingo una tarta contra el cuadro, y aclaró que la dirección evaluará el incidente durante el día.

Fuentes del Louvre indicaron que la dirección del museo no ha tomado ninguna decisión tras el ataque ni sobre las acciones legales que iniciar contra el atacante y aclararon que evaluarán el altercado durante el día.

“Estamos esperando una reacción de la dirección”, precisaron fuentes del museo.

Según las primeras informaciones, el cuadro, protegido por un cristal antibalas, no ha sufrido daños.

