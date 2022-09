TikTok añade el botón 'no me gusta' para los comentarios

TikTok ha introducido el botón de No me gusta. Foto: Freepik

Europa Press (I)

TikTok ha introducido en la red social el botón que permite indicar No me gusta, que está ya disponible a nivel global desde este viernes 23 de septiembre de 2022.

Esta opción tiene el fin de relegar los comentarios que los usuarios consideren como irrelevantes o inapropiados.

El nuevo botón ha empezado su despliegue para toda la base de usuarios de la red social, como una herramienta más de moderación, que ayudará a la plataforma a descubrir potenciales contenidos con spam, troleos o discurso del odio.

Los usuarios podrán indicar que un comentario les parece inapropiado o irrelevante marcando el botón con el pulgar hacia abajo, o desmarcarlo si cambian de idea, como recogen en Engadget. En cualquier caso, el recuento de los no me gusta no será público para evitar el acoso o los ataques dirigidos organizados por grupos de usuarios.

Circula información falsa en Tiktok

Una investigación realizada por NewsGuard revelaba que 2 de cada 10 publicaciones en TikTok contiene información falsa o errónea.

Cerca de un 40% de los usuarios adolescentes prefiere plataformas como TikTok o Instagram para realizar búsquedas, en lugar de hacerlas a través de Google Maps o del buscador de Google, según el estudio.

Sin embargo, "estos reciben constantemente afirmaciones falsas y engañosas cuando buscan en TikTok información sobre temas destacados de noticias", ya sea de la invasión rusa de Ucrania, los tiroteos en las escuelas o las vacunas contra el covid.