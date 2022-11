Reto viral del beso provoca que una joven se quede sin novio ni trabajo

Una joven luego de besar a un desconocido perdió a su novio y su trabajo. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Una joven mexicana aceptó un reto viral que consistía en besar a un desconocido, luego de hacerlo perdió a su novio y su trabajo.

Esta historia quedó registrada en un video del influencer mexicano llamado HotSpanish, quien se dedica a darle dinero a desconocidos a cambio de besarse con otras personas.

En una de las grabaciones, se ve cómo el creador de contenido le ofrece USD 256 a una pareja si la chica se besaba con otra persona. Los novios pidieron un momento para hablar y, finalmente, aceptaron la propuesta.

“Son cinco mil pesos (USD 256), así que sí”, fue lo que dijo el novio de la joven, luego de haber platicado la propuesta con ella.

El acuerdo no funcionó

Luego de darle luz verde al reto, la joven se acercó al acompañante del creador de contenido y comenzaron a besarse de forma muy apasionada. Esto provocó que el novio se sintiera incómodo, por lo que decidió romper con ella instantáneamente, a pesar de que todo ya estaba acordado.

El video causó cierta polémica pues, según ella, su misma pareja aceptó que se hiciera este reto con los transeúntes en la calle.

“Mi novio aceptó, más que nada. Él fue el que aceptó. Yo me sorprendí cuando hizo eso, la verdad. Tú viste mi cara desde el principio, yo dije ‘o sea, ¿vas a vender un beso mío?’. Yo no creí que le pudiera poner precio a mis besos. Él tuvo la última palabra”, aclaró.

Joven se quedó sin trabajo

Más adelante, el influencer se reencontró con la chica, quien también explicó que, luego de dicho video, la despidieron de su trabajo: “Hasta en mi trabajo, tuve problemillas. Con el jefe, que ¿cómo es esa imagen del trabajo? Si tú eres secretaría, ¿qué imagen le vas a dar a la empresa? Y terminó hasta corriéndome”.

Ante esta declaración, el hombre redactó en el pie de página sobre alguna posibilidad de ofrecer trabajo.

Ante esta situación, varios internautas mostraron su apoyo hacia ella, afirmando que efectivamente todo fue culpa de su antigua pareja, además de criticar a su jefe.

“El ex novio tuvo la culpa, le ganó más el interés del dinero. Entonces no te quiere, vuelta a la página, no perdiste nada, al contrario, ganaste, lo conociste”, “Debería hablar con su jefe o con un abogado porque no tiene derecho de despedir a un trabajador por motivos sociales” y “Dale trabajo, está muy guapa Alejandra”, son algunos de los comentarios mas destacados de la publicación.

La joven besó otra vez y ganó dinero

En dicho video, tanto la chica, como el acompañante del influencer volvieron a besarse, esta vez luego de un reto llamado ‘la semana inglesa’ en el cual HotSpanish también le ofreció otros cinco mil pesos mexicanos.

“Va, pues sí. Ya no tengo novio, ya no tengo chamba (trabajo)”, dijo entre risas mientras aceptaba.

