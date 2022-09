Padre que regaña a su hijo adolescente que tendrá un bebé se hace viral en TikTok

Menor de 15 años deja embarazada a su novia de 14. Padre los regaña y video se vuelve viral Foto: Tik Tok @elchinaloense1 / captura de pantalla

Diario El Tiempo de Colombia

En un video colgado en TikTok se ve cómo un padre de familia regaña a su hijo, de 15 años de edad, por haber dejado embarazada a su novia, de 14 años. En repetidas ocasiones el hombre le gritó: “No te voy a mantener”.

El hecho ocurrió en México, país con la mayor tasa de embarazo adolescente entre los países de la Ocde. De hecho, se calcula que en el territorio azteca se presentan 77 nacimientos por cada 1 000 mujeres entre los 15 y 19 años.

En el videoclip, se observa la decepción del hombre, quien, entre regaños, le recordó a su hijo todo lo que él y su madre se han esforzado para que el adolescente salga adelante y tenga una mejor vida. Los padres del joven no se explican por qué, repentinamente, llegó con tal noticia.

“¿Ya hablaste con los padres de la niña? ¿No has hablado con ellos?, pues tu vas a ir y vas a hablar con ellos porque yo la cara no la voy a dar por ti. Así como te crees hombrecito, así tienes que ir tú a dar la cara”, expresó el padre del menor de 15 años al enterarse del embarazo.



De igual manera, le aseguró que él no va a hacerse responsable por los actos de la joven pareja, por lo que lo pondrá a trabajar: “Tendrás que irte conmigo a trabajar en la obra”, expresó muy enfurecido el progenitor.

“De aquí en adelante te vas a ir a trabajar conmigo a la obra porque yo no me voy a ‘partir el lomo’ para mantenerte a ti”, le gritó el hombre a su hijo.

Durante el clip, el hombre se ve extremadamente preocupado por lo que pasará con la vidad de su hijo, la novia y el bebé. “Ya son tres bocas más, hijo. Tienes que entenderme tú a mí, te arruinaste la vida y ni modo”, dijo el hombre entre rabia y tristeza.

El hecho captado en video ha sido tan viral que ha despertado indignación en los comentarios por parte de los usuarios de TikTok, pues, como se dijo anteriormente, las cifras de embarazo adolescente en México son preocupantes.

Embarazos adolescentes en Latinoamérica

No sólo en México preocupan los continuos casos de embarazos adolescentes, sino que es una situación de toda Latinoamérica, pues según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 18 % de los embarazos ocurren en menores de 20 años.



Teniendo en cuenta un reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Latinoamérica ocupa el segundo lugar con el mayor porcentaje de esta problemática en el mundo. Asimiso, se asevera que muchos de esos casos son por abuso sexual, exclusión, pobreza y desinformación sobre métodos anticonceptivos.