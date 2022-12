Paracaidista se impacta contra montañas rocosas en EE.UU.

Un paracaidista vivió momentos de angustia mientras descendía en una zona de montañas rocosas de Estados Unidos. En un video quedó registrado el momento.

En las imágenes, grabadas por personas que se encontraban en la zona, se ve al hombre que descendía a gran velocidad con dirección a las rocas y se impactó en varias ocasiones contra ellas.

El hecho sucedió en Moab, Utah. El hombre finalmente quedó colgado de una roca, sostenido de la tela del paracaídas; en el fondo se escucha a las personas asustadas por la caída del deportista.

Medios locales informaron que, tras quedar colgado, el paracaidista quedó inconsciente y las personas que estaban evidenciando la situación llamaron a emergencias, por lo que, poco tiempo después, un equipo de rescate llegó a zona y logró salvar la vida del deportista.

“Aquí hay una vista más amplia del Base jump, con una vista completa del acantilado. Esto fue en Kane Creek Canyon, al suroeste de Moab. Solo sé que el saltador BASE ahora está en estado crítico después de haber sido transportado por aire al hospital”, explica un usuario de Twitter que compartió el video con una vista más amplia, por lo que se pudo ver qué tan lejos quedó el deportista del suelo.

Here's a wider view of the #BASEjump, with a full look at the cliff. This was up Kane Creek Canyon, southwest of #Moab. I only know the BASE jumper is now in critical condition after being air lifted to the hospital. pic.twitter.com/Szs2Pz4hZX